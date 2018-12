Rihanna piange la morte di una fan malata di cancro raccontando la loro amicizia foto e

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Mentre tutti continuano a chiederle insistentemente del nuovo album di inediti in arrivo nel 2019,ladi una fandie chiede ai suoi sostenitori di unirsi a lei nel ricordo della giovane scomparsa.La popstar barbadiana ha condiviso una dichiarazione commovente sui social media per rendere omaggio ad una storica fan della sua Navy (questo il nome della fanbase di) diventata negli ultimi anni anche sua amica: Monia è mancata a Natale, dopo una lunga battaglia contro ilche aveva condiviso anche con Riri. Un percorso ad ostacoli che aveva documentato in rete attraverso i social network, spiegando di aver dovuto combattere ilper ben 3 volte nella sua giovane vita. Solo all'inizio di dicembre,le aveva inviato un messaggio di incoraggiamento a lottare contro la malattia contando sulla vicinanza di tutta la fanbase, ma la ...