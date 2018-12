huffingtonpost

: Rigopiano, sette indagati per depistaggio: 'Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel' - HuffPostItalia : Rigopiano, sette indagati per depistaggio: 'Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel' - gortombina : RT @HuffPostItalia: Rigopiano, sette indagati per depistaggio: 'Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel' - NegAdriana : RT @HuffPostItalia: Rigopiano, sette indagati per depistaggio: 'Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'hotel' -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale ea carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere ladialle 11.38 dal cameriere Gabriele D'Angelo, vittima della tragedia, al centro coordinamento soccorsi.Gli investigatori del Gruppo Carabinieri di Pescara stavano indagando sulla vicenda già da un anno dopo l'acquisizione di un'inedita conversazione avvenuta tra un carabiniere della sala operativa di Pescara e la funzionaria della prefettura Daniela Acquaviva, balzata a suo tempo alle cronache per la telefonata nella quale ...