Rigopiano | 7 indagati per frode e depistaggio C' è anche l' ex prefetto

Rigopiano - 'cancellata' la prima telefonata ai soccorsi - 7 indagati per depistaggio : c'è anche l'ex Prefetto : Nuovo fascicolo di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale ...

Rigopiano : chiuse indagini - 25 indagati : 10.38 La Procura di Pescara ha chiuso le indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in cui nel gennaio del 2017 persero la vita 29 persone per una valanga che travolse l'albergo. Le indagini hanno riguardato 24 persone, tra amministratori, tecnici, dirigenti della Protezione civile,proprietari, gestori e costruttori dell'albergo, e una società. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono disastro colposo, lesioni plurime ...

