Reclutamento | tutti i concorsi scuola previsti nel 2019

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ildegli insegnanti nelsarà legato a diversi tipi di. Bisogna poi considerare anche le graduatorie dei precedentie il parere dell’adunanza Plenaria sui diplomati magistrale, attesissimo. Vediamo con qualidi confronteranno gli aspiranti docenti il prossimo anno.Concorso straordinario Infanzia e primaria Le domande per il concorso straordinario per infanzia e primaria sono già state presentate e sono circa 42mila. Si tratta di un concorso non selettivo, che prevede una prova orale che probabilmente si svolgerà a febbraio. La graduatoria che si forma sarà regionale, e andrà in coda alle graduatorie del concorso 2016. Il numero di partecipanti, dipenderà anche dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull’inserimento dei diplomati magistrale in GaE.Concorso ordinario infanzia e primaria La bozza di decreto del ...