RdC e Quota 100 | Tria | ' A gennaio decreto per le due misure'

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...

Pensioni - Quota 100 e RdC in LdB2019 : fact checking e lite con l'Inps - decreti a gennaio : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 21 dicembre 2018 si concentrano sull'iter legislativo della legge di bilancio 2019, con la fiducia richiesta al Senato e lo slittamento dei decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza a gennaio. Nel frattempo dal Governo proseguono le dichiarazioni in merito ai provvedimenti in corso d'approvazione, mentre l'opposizione critica fortemente l'impostazione della Manovra. Manovra: i decreti per la ...

Manovra : accordo raggiunto con l'Ue - per il Governo Quota100 e RdC non si toccano : accordo trovato sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Lega-stellato: dopo una lunga trattativa che ha visto il Premier Conte impegnato per molte settimane, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha annunciato che non ci sarà nessuna procedura per debito contro l'Italia. Dombrovskis: 'Non è la soluzione ideale' Per il commissario europeo, però, la soluzione adottata dal Governo ...

Pensioni Quota 100 e RdC - Di Maio : 'Partono dopo - costeranno un po' meno' : Le scadenze da segnare sul calendario in merito all'avvio delle Pensioni anticipate tramite la nuova Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono rispettivamente il mese di febbraio e di marzo 2019. È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito alla riforma del sistema avviata con la legge di bilancio 2019. L'esponente pentastellato ha, infatti, raccolto le idee e fatto il punto della ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : nuovo vertice - si punta a confermare Quota 100 e RdC : Le ultime novità ad oggi 17 dicembre 2018 sulla questione previdenziale e la Manovra vedono proseguire i confronti interni alla maggioranza sui provvedimenti chiave, con la conferma della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. La ricerca della quadra sui conti è arrivata attraverso il reperimento dei fondi da altri capitoli, seppure da Bruxelles era auspicato un intervento di messa in sicurezza dei conti Pensionistici. Nel frattempo ...

Previdenza : Quota 100 e RdC - tagliati alcuni miliardi sugli interventi : Continua la lunga trattativa fra il Governo italiano e la Commissione Europea sulle misure cardini della nuova Legge di Stabilità 2019 che entrerà in vigore a partire da prossimo anno. L'esecutivo, infatti, sembra aver focalizzato il dialogo con Bruxelles sulla riduzione del deficit dall'attuale 2,4% al 2,04% dando una profonda stretta alle misure in campo previdenziale come la Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Probabile una ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni e LdB2019 : stop temporaneo su Quota 100 e RdC - cambia la maternità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 dicembre 2018 vedono emergere nuovi dettagli sull'iter di discussione parlamentare della Quota 100 e del reddito di cittadinanza, con il fulcro del dibattito che prenderà probabilmente forma a partire dal prossimo 16 dicembre 2018 in Senato. Nel frattempo i tecnici della maggioranza proseguono le verifiche e gli approfondimenti in merito ai provvedimenti, con la prospettiva di riuscire a raccogliere fino ...

Pensioni : Quota 100 - l'esecutivo conferma la misura e forse meno risorse per il RdC : Il Governo sembra aver confermato il tanto atteso sistema delle quote dopo la lunga trattativa con Bruxelles sulla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore dal prossimo anno. Quota 100, infatti, partirà non prima delle primavera, mentre potrebbero esserci meno risorse per il cosiddetto reddito di cittadinanza. Mancano ormai poco più di 40 giorni al varo del disegno di Legge di Bilancio e il governo Conte non ha ancora ufficializzato i ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : quota 100 e RdC sono misure da definire : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 novembre 2018 vedono arrivare nuove notizie contrastanti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza. In particolare, all'interno del Dpb (Documento programmatico di bilancio) si riporta che i provvedimenti risulteranno ad efficacia non immediata. Un punto sul quale il Governo ha comunque indicato che si sta già provvedendo a predisporre gli appositi decreti legge. Intanto i sindacati tornano a ...