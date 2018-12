ilnapolista

: Raid anti-napoletani a 1 km da San Siro, poteva essere strage L’agguato a quei tifosi che non si sono aggregati ai… - napolista : Raid anti-napoletani a 1 km da San Siro, poteva essere strage L’agguato a quei tifosi che non si sono aggregati ai… - Bandini83 : RT @RobRuggio: @carloalberto @udogumpel In base a cosa? Basteranno un po’ di raid anti-immigrati e si sistema tutto - RobRuggio : @carloalberto @udogumpel In base a cosa? Basteranno un po’ di raid anti-immigrati e si sistema tutto -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) A due passi da un commissariato L’agguato aiè avvenuto intorno alle 19. Repubblica ne fa una cronaca dettagliata. Racconta la richiesta di rinforzi da parte degli assalitori: ultras di Inter, Varese e Nizza. Il segnale dell’arrivo imminente da Napoli degli ultras della Curva A è arrivato: sono quelli che non si sono aggregati ai pullman del tifo organizzato, non sono scortati da polizia e carabinieri e sono, a loro volta, preparati allo scontro. Il centinaio di ultras dell’Inter è già pronto all’imboscata in una strada laterale a un chilometro dallo stadio, da lì passeranno i minivan usciti dalla Tangenziale ovest nello stradone che porta al Meazza, i gemellati del Nizza sono arrivati, avvertiti per tempo e già in postazione. “I pullminirallentano a un chilometro dallo stadio, c’è solo un’autocivetta della questura che li ha seguiti (una testimonianza ...