Quella pubblicità danneggia i medici e la Rai blocca lo spot

Uliveto - Quella pubblicità della nazionale di volley non è razzista ma… : Ieri Uliveto è stata travolta dalle polemiche per aver pubblicato una (bruttissima) pagina di celebrazione della squadra italiana di pallavolo femminile, arrivata seconda ai Mondiali giapponesi. Si tratta ovviamente anche di una pagina pubblicitaria dove non poteva mancare, in massima evidenza, la bottiglia d’acqua del brand del gruppo Cogedi. Peccato che l’oggetto sia stato piazzato sopra la fotografia del team azzurro oscurando due giocatrici: ...