Quando il «sì» è per sempre | 14 animali fedeli per la vita

Che tempo che fa - Vincenzo Mollica : "Quando schiatterò sulla mia tomba voglio la foto di Vincenzo Paperica" : E' stata questa la prima rivelazione, senza parole, del giornalista di spettacolo di Tg1: da diversi anni ha un problema alla vista, un ' ladro silente di vista ' che la scienza chiama glaucoma . Il ...

SALDI INVERNALI 2019 - Quando INIZIANO? DATA E CALENDARIO/ Sconti regione per regione ma occhio alle fregature! : SALDI INVERNALI 2019, DATA e CALENDARIO regione per regione: QUANDO iniziano gli Sconti, regole e consigli per evitare le truffe.

Quando si può sospendere una partita per cori razzisti? : Kalidou Koulibaly (foto: Pier Marco Tacca – Inter/Inter via Getty Images) Non è la prima volta – e non sarà nemmeno l’ultima, verosimilmente – ma di sicuro i cori e gli ululati razzisti che una porzione della curva Nord di San Siro ha riservato il 26 dicembre a Kalidou Koulibaly, francese naturalizzato senegalese in forza al Napoli, hanno fatto più rumore di quanto sia possibile esprimere in decibel. E non solo per ...

Roma - Di Francesco esalta Zaniolo : “Quando lo schierai con il Real mi presero per matto - adesso…” : L’allenatore della Roma ha analizzato la partita contro il Sassuolo, esaltando la prestazione di Zaniolo Felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco, euforico per il successo ottenuto dalla Roma contro il Sassuolo. Una partita consistente quella dei giallorossi, capaci di rifilare un bel tris ai neroverdi, riusciti ad accorciare solo nel finale le distanze con Babacar. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Unica macchia di una partita perfetta, ...

Etna - terremoto magnitudo 4.9 a Catania : “E’ la faglia di Fiandaca - che Quando si muove è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana 2018 : Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità: il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia (sconfitti i rossoneri proprio dai ragazzi di Allegri nell’ultimo atto) si giocheranno il titolo al “King Abdullah Sports City Stadium”. Sarà il primo trionfo di Cristiano Ronaldo in ...

Trump : avanti shutdown fino a Quando non ci saranno i fondi per il muro con il Messico : Donald Trump ha ribadito che lo " shutdown " non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. "Non so quando il governo riaprirà. ...

Natale : Quando si stappa spumante c'è una formula per 'pop' perfetto : Roma, 24 dic. (Labitalia) - Il 'pop' che fa una bottiglia di spumante quando viene aperta è un'esp[...]

Natale : Quando si stappa lo spumante c’è una formula per il “pop” perfetto : Il ‘pop‘ che fa una bottiglia di spumante quando viene aperta è un’espressione universale di celebrazione, ma c’è un limite sottile tra un pop celebrativo e un’esplosione di bolle e spumante. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la docente universitaria Eugenia Cheng ripropone una formula matematica per ottenere il pop perfetto. E tutto ha a che fare con il modo in cui la bottiglia è raffreddata. Eugenia ...

Atalanta - 2018 finito per de Roon : ecco Quando torna : Circa 20 giorni di stop per Marten de Roon : secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport , la contusione alla caviglia rimediata contro il Genoa costringerà il centrocampista dell'Atalanta ai box fino al 14 gennaio, dovrebbe rientrare per la sfida di Coppa Italia con il Cagliari.

Amici - Stash e la confessione con cui umilia la ex Carmen : "Perché la ho lasciata? Da Quando sono un vip..." : Un anno dopo la rottura, Stash Fiordispino parla della rottura con la sua ex fidanzata Carmen. Lo fa in un'intervista concessa al settimanale F, in cui il cantante dei The Kolors in buona sostanza ha ammesso come la popolarità abbia avuto un ruolo nella fine della relazione, iniziata prima dell'ingr