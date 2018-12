Protezione Civile | esercitazione ad Avola

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Etna - Borrelli : domani ordinanza della Protezione Civile per misure immediate e interventi : “domani, come ha anticipato il ministro Di Maio, ci sara’ un consiglio dei ministri straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza. Voglio adottare l’ordinanza di protezione civile dove ci saranno tutte le misure immediate per l’assistenza alla popolazione e anche per favorire interventi per chi ha subito danni lievi e farli rientrare a casa. Da parte nostra ci saranno interventi rapidi per consentire alla ...

Etna - Protezione Civile dopo le polemiche : "L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono" | Evacuate altre dieci famiglie : Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli: "Il bilancio è di 28 feriti e circa 370 sfollati. polemiche? L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono"

Il bilancio del terremoto nel catanese secondo la Protezione civile : Roma, 26 dic., askanews, - E' di 28 feriti lievi ricoverati in ospedale il primo bilancio del sisma a Catania, secondo quanto riferito dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di ...

Terremoto : team della Protezione Civile in partenza a supporto dei Comuni etnei : A seguito della riunione in Prefettura a Catania, alla presenza del Capo dipartimento Borrelli, il Comitato operativo di Protezione civile convocato questa mattina alle ore 5.00 ha concluso i lavori. Un team del Dipartimento è in partenza per le aree colpite per operare a supporto dei Comuni per l’assistenza alla popolazione. Il Dipartimento continua a seguire l’evolversi della situazione attraverso la Sala situazione Italia in stretto raccordo ...

Etna - Protezione Civile : “Si va verso una diminuzione del fenomeno” : “Dal punto di vista scientifico si tratterebbe di un evento isolato, i tecnici ci dicono che si sta andando verso un raffreddamento della lava e ci dobbiamo aspettare una quiescenza dell’attività eruttiva, il cui picco è stato a Natale, ora si va verso una diminuzione del fenomeno“: lo ha dichiarato a Sky Tg24 il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in riferimento al terremoto magnitudo 4.9 della ...

Etna - Protezione Civile : a Catania città non si registrano danni : Non si registrano danni o criticità a Catania città dopo la scossa magnitudo 4.8 che ha colpito alle 03:19 alcuni Comuni della provincia, con epicentro tra Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi: lo ha reso noto la Protezione civile del Comune del capoluogo etneo a seguito di una perlustrazione effettuata in città. L'articolo Etna, Protezione civile: a Catania città non si registrano danni sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna : sopralluogo capo Protezione civile : ANSA, - ROMA, 26 DIC - A seguito dell'evento sismico di questa notte, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del dipartimento è in ...

Etna - terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Dopo l'Etna si risveglia lo Stromboli - allarme della Protezione Civile : "I due vulcani sono collegati" : Dopo l'Etna si è riattivato il vulcano Stromboli. Una "coincidenza" che confermerebbe l'ipotesi che ci sia un collegamento tra i due vulcani. Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi disposto il passaggio di livello di allerta da verde, che corrisponde all'attività ordinaria, al livello gia

Dopo l'Etna si risveglia lo Stromboli - allarme della Protezione Civile : 'I due vulcani sono collegati' : ... Osservatorio etneo, Osservatorio vesuviano e sezione di Palermo, e il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze. L'innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - emanata allerta meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...