Proteste dei pensionati sulla manovra | Boschi attacca Fico | ' Ha fatto i suoi interessi e

Ancora Proteste dei Gilet gialli Bloccata la frontiera con l'Italia : Centinaia di manifestanti con i Gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei piu' turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche Segui su affaritaliani.it

Media : circa 800 persone partecipano alle Proteste dei "gilet gialli" a Parigi - : Quasi 800 manifestanti partecipano alla protesta dei "gilet gialli" a Parigi, riferisce radio France Info, citando la prefettura della polizia. In precedenza, il corrispondente di Sputnik ha riferito ...

Ancora Proteste dei Gilet gialli C'è la decima vittima - in autostrada : Centinaia di manifestanti con i Gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei piu' turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche Segui su affaritaliani.it

La vittoria dei mediatori sulla manovra gialloverde e le Proteste in Ungheria : Vincono, forse, i mediatori, che hanno portato a Bruxelles l'impegno personale per chiudere almeno il primo tempo della partita sui conti italiani. Tria è arrivato al traguardo e perde il suo più stretto collaboratore, il capo di gabinetto Garofoli, impoverendo di conoscenze tecniche tutta la sua ma

Torino-Juventus - Proteste dei granata : Zaza atterrato in area di rigore [VIDEO] : Torino-Juventus, l’atterramento in area di rigore di Zaza da parte di Alex Sandro sta facendo molto discutere in casa granata Torino-Juventus, un derby che si rispetti porta con sè alcune polemiche arbitrali, nonostante l’utilizzo del Var che dovrebbe certificare il buon operato dell’arbitro. Al di là dell’ironia però, c’è stato un caso da moviola durante la gara odierna, l’atterramento di Zaza da parte ...

Ligue 1 - altri tre match rinviati a causa delle Proteste dei “gilet gialli” : I cosiddetti “gilet gialli” stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, altre tre gare di Ligue 1 sono state rinviate Sono state rinviate a data da destinarsi tre partite della Ligue 1 che si sarebbero dovute giocare tra venerdì e sabato di questa settimana. Si tratta di Nantes-Montpellier, Nizza-Saint-Etienne e Caen-Toulouse, match validi per il 18esimo turno del massimo campionato transalpino. Secondo quanto reso noto dalla ...

Che cosa ha promesso Macron per fermare le Proteste dei gilet gialli : Dopo le violenze che hanno scosso il paese, il presidente si rivolge alla nazione. E accoglie di fatto alcune richieste dei...

Le promesse di Macron per fermare le Proteste dei “gilet gialli” : Il presidente francese si è impegnato ad alzare il salario minimo di 100 euro al mese e a detassare gli straordinari, tra le altre cose

Francia - arresti di massa durante le Proteste dei liceali - Minori fatti inginocchiare dalla polizia - è polemica : Gli agenti: "Studenti avevano pietre e armi improprie" - I poliziotti hanno affermato di essersi ritrovati in 15 di fronte a 122 giovani con atteggiamento "ostile" in possesso di "pietre, armi ...

Le bufale più diffuse sulle Proteste dei gilet gialli : ...è arrivata negli ultimi giorni anche in Italia riguarda una presunta ghigliottina che i gilet gialli avrebbero montato in piazza come simbolo della loro protesta e come messaggio alla classe politica ...

Parigi - sabato prossimo nuove Proteste dei 'Gilet gialli' : si temono altre violenze : Non si placa l'ira dei "Gilet gialli" contro l'Eliseo. Nonostante il blocco dell'aumento del prezzo dei carburanti, varato dal Governo negli scorsi giorni, dopo le proteste che hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese e mezza nazione, i manifestanti sono pronti a tornare in piazza. Ritengono, infatti, che il blocco per tutto il 2019 dell'aumento delle tasse sui carburanti non sia per niente un provvedimento valido, gli stessi chiedevano ...

Psg-Montpellier rinviata - si temono le Proteste dei gillet gialli : Il prossimo turno di Ligue 1 Psg-Montpellier rinviata a data da destinarsi. La Ligue 1 ha deciso di cancellare il match in programma sabato prossimo al Parco dei Principi, tre giorni prima della decisiva trasferta della squadra di Tuchel a Belgrado. La scelta della lega transalpina si fa risalire alle proteste dei gillet gialli contro le politiche governative di Emmanuel Macron. La polizia parigina avrebbe inoltrato una richiesta per probabili ...

Francia - donna muore dopo le Proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

Francia - riunione d’emergenza all’Eliseo. Terzo morto dall’inizio delle Proteste dei gilet gialli : Francia sotto choc dopo il sabato nero di Parigi per la guerriglia innescata dai gilet gialli. Il presidente Emmanuel Macron, rientrato dal G20 di Buenos Aires, ha visitato la zona dell’Arco di Trionfo per rendersi conto dei danni prima di un vertice per fare il punto sulla situazione. Il bilancio aggiornato è di 412 fermati con 378 persone ancora ...