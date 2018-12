Premier League | 20^ giornata | i pronostici di CalcioWeb

Premier League - chiusura col botto : Liverpool-Arsenal in diretta su Sky : I Reds affrontano i Gunners nell'ultima gara dell'anno. La formazione guidata da Klopp riuscirà a mantenere l'imbattibilità? L'articolo Premier League, chiusura col botto: Liverpool-Arsenal in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Crystal Palace vs Chelsea - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Crystal Palace-Chelsea, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Crystal Palace-Chelsea, domenica 30 dicembre. Crystal Palace e Chelsea si affronteranno nel primo pomeriggio di domenica a Selhurst Park, in uno dei tanti derby londinesi. Le Eagles puntano a riscattarsi dopo il deludente pareggio interno contro il Cardiff, mentre i Blues cercano la seconda vittoria ...

Probabili formazioni Tottenham-Wolverhampton - Premier League 29-12-2018 : Probabili formazioni Tottenham-Wolves sabato 29 dicembre. Prima giornata del girone di ritorno con il Tottenham che sfida il Wolves in Premier League.Gli Spurs sono ora secondi in classifica e nell’ultimo turno hanno operato il sorpasso sul Manchester City e sono all’inseguimento del Liverpool capolista ma wolverhamptondistante sei lunghezze. E’ in forma smagliante la squadra di Pochettino, soprattutto l’attacco, autore di ben 11 gol ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Premier League - i risultati del Boxing Day (oggi 26 dicembre). Vola il Liverpool in testa - crolla il Manchester City - doppietta Pogba : Il Boxing Day ha come sempre regalato emozioni, la grande tradizione del calcio inglese prevede che un turno di campionato si giochi a Santo Stefano e il clima di festa si percepisce in tutti gli stadi della Premier League. Sono arrivati diversi risultati pirotecnici: l’Everton ha espugnato il campo del Burnley con un roboante 5-1 (spicca la doppietta di Digne), il Liverpool ha surclassato il Newcastle per 4-0 (Lovren apre le marcature, ...

66 gol in 10 partite : nel 1963 il Boxing Day di Premier League più divertente della storia : Dici Boxing Day, pensi alla Premier League. Quella del 26 dicembre è per gli inglesi una delle giornate più tradizionali e suggestive dell'intero campionato. Il "giorno della scatola" è infatti una ...

Premier League - l'Arsenal sogna Keylor Navas del Madrid : Arsenal punta a sostituire il portiere Peter Cech e pensa di poterlo fare ingaggiando il costaricano del Real Madrid, Keylor Navas. Quest'ultimo è finito in panchina dopo l'acquisto del belga Thibaut ...

Pronostico Southampton vs West Ham - Premier League 27-12-2018 e Analisi : Premier League, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre. Scontro davvero delicato per i Saints nel posticipo della diciannovesima giornata di Premier League. Al St Mary’s Stadium e contro il West Ham, la squadra di Ralph Hassenhuttl si contende punti davvero importanti in chiave salvezza. Analisi e Pronostico ...