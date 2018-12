Porsche 911 | si rinnova l' icona della sportività Al volante è un concentrato di

Porsche 718 T Boxster e Cayman : la riscoperta della 911 di fine anni '60 : Il pacchetto Sport Chrono , è compreso all'interno della dotazione standard e prevede le modalità di guida Normal, Sport, Sport Plus e Individual, selezionabili dal selettore apposito realizzato sul ...

Porsche 911 GT3 RS - la prova de Il Fatto.it – Un Natale molto cattivo – FOTO : Se fosse un personaggio del cinema, la Porsche 911 GT3 RS sarebbe senza dubbio il Grinch: non solo per la comunanza cromatica che si appalesa quando la si sceglie in tinta “Verde Lucertola” (a mio avviso pressoché obbligatoria) ma, soprattutto, per il carattere stesso del mezzo. Così, come il Grinch interpretato da Jim Carrey odia le convenzioni – quelle del Natale in primis –, la più “pistaiola” delle Porsche detesta gli standard che ...

Nuova Porsche 911 Targa : prime speculazioni sul celebre modello [FOTO] : In rete è apparso un primo rendering che immagina una possibile declinazione Targa della Nuova 911 Porsche ha recentemente presentato la Nuova generazione della mitica 911, conosciuta con il nome di progetto 992, declinata per il momento in versione coupé e negli allestimenti Carrera e Carrera S. Come da tradizione, il nuovo modello verrà declinata nel corso del tempo in altre varianti di carrozzeria, prima fra tutta in versione cabriolet ...

Porsche 911 - Ultimi test su strada per la 992 Cabriolet : Con la 992 Coupé appena presentata al Salone di Los Angeles nella versione S e 4S la Porsche ha dato il via a una serie di lanci di prodotto che proseguiranno nel corso 2019. La gamma della 911 è storicamente ampia e mancano ancora moltissime versioni all'appello: la Cabriolet è fra queste e le foto spia di oggi tolgono ogni dubbio sul suo aspetto definitivo.Capote in tela, carrozzeria senza veli. I precedenti avvistamenti ...

Porsche 911 GT3 VS Nissan GT-R : i due bolidi si sfidano in pista [VIDEO] : Un emozionante filmato ci mostra in azione due delle più coinvolgenti supercar proposte dal settore automotive sportivo La Porsche 911 e la Nissan GT-R sono due delle supercar più apprezzati dagli amanti della guida estrema, specie da quelli che si divertono ad utilizzare i propri bolidi tra i cordoli di una pista. Il video che vi proponiamo ha come protagoniste due vetture decisamente estreme, da molti punti di vista: parliamo della ...

Porsche 911 - La 992 debutta a Los Angeles - VIDEO : L'ottava generazione della Porsche 911 debutta al Salone di Los Angeles con un design evoluto, interni totalmente ridisegnati e nuove dotazioni tecniche: caratteristiche che indicano con precisione gli obiettivi della Casa tedesca, intenzionata a proporre un prodotto rinnovato sotto molteplici aspetti ma al tempo stesso fedele allimpostazione originale. La Porsche ha già comunicato i prezzi di lancio della 992 per il mercato italiano: 123.999 ...

Porsche presenta a Los Angeles ottava generazione della 911 : Milano, 30 nov., askanews, - Porsche ha presentato in anteprima mondiale la 992, l'ottava generazione della mitica 911, alla Petree Hall durante il Salone dell'Automobile di Los Angeles. 'La ...

La nuova Porsche 911 debutta a Los Angeles : Al Salone dell’Auto di Los Angeles Porsche ha presentato l’ottava generazione della 911. Caratterizzata dal DNA stilistico Porsche, con una carrozzeria molto più muscolosa e un abitacolo dove troneggia un monitor touch da 10,9 pollici, la nuova 911 si distingue per lo stile senza tempo ma estremamente moderno. L’intelligenza di comandi e telaio e la […] L'articolo La nuova Porsche 911 debutta a Los Angeles sembra essere il primo su ...

Porsche 911 - non cambia mai ma è sempre più veloce : Ogni Salone ha la sua regina e quella di Los Angeles 2019 è senza dubbio la nuova Porsche 911. È l’ottava generazione di un modello nato nel 1963 e diventato negli anni paradigma di sportività a 360° gradi. Questo perché la 911 ha tante facce diverse, da quella più glamour dei modelli spider, targa e speedster che spopolano nelle località di mare della East Coast e della West Coast, fino a quella più corsaiola delle GT3 e delle RSR che ...

Nuova Porsche 911 a Los Angeles - ma Trump tuona contro le tedesche : La Nuova Porsche 911 è, insieme a Jeep Gladiator, una delle regine del Salone di Los Angeles. Il suo nuovo design colpisce soprattutto per la larga bocca posta sotto il musetto, ad ospitare prese d'aria, fendinebbia a led e sede della targa, tutto in un unico pezzo. Ebbene, questa larga bocca sembra quasi trasmettere l'idea di stupore da parte di Porsche, che in un'occasione sotto ai riflettori della stampa internazionale come è la kermesse di ...

Più muscolosa e biturbo : Porsche rinnova il mito 911 : Il tempo passa ma non per la 911. Eppure gli anni trascorsi dal debutto della prima generazione dell'icona Porsche sono tanti, 55. Ci deve essere, davvero, qualcosa di magico in un'auto così sportiva ...

Ecco la nuova Porsche 911 : maniglie nascoste - più schermi e... più potenza : Le prestazioni, ovviamente, sono da supercar: zero-cento coperto in 3,7 secondi , 3,6 per la versione a trazione integrale, 3,4 per le 911 con pacchetto 'Sport Chrono' opzionale, e fino a 308 km/h di ...

