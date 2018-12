Piazza Affari prosegue rally assieme alle altre borse europee

Piazza Affari : luce verde per Piovan : Ottima performance per Piovan , che scambia in rialzo del 3,87%. L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : in rally IGD : Brilla IGD , che passa di mano con un aumento del 3,00%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il ...

In evidenza Italmobiliare sul listino di Piazza Affari : Effervescente Italmobiliare , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Borse in rialzo nell’ultima seduta 2018. A Piazza Affari maxi rimbalzo Carige : +20% : I listini del Vecchio Continente seguono Wall Street che alla vigilia, dopo un andamento fortemente volatile, ha chiuso la seduta in rialzo. Lo spread tra BTp e Bund è in leggero aumento nell'ultimo giorno del quantitative easing della Banca centrale europea...

Partenza in deciso rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +1 - 09% : Roma, 28 dic., askanews, - Avvio in netto rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna l'1,09%, a 18.261 punti.

Piazza Affari : Mediaset sale verso 2 - 701 Euro : Ottima performance per il Biscione , che scambia in rialzo del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Mediaset mantiene forza relativa positiva in ...

Piazza Affari : Fiera Milano in rally : Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,80%. Il movimento di Fiera ...

L'Europa apre in rialzo l'ultima seduta 2018 - Piazza Affari +0 - 8% : Nonostante la persistente incertezza politica negli Usa, Wall Street ieri è riuscita a recuperare terreno e a terminare la giornata in positivo, quando questa mattina la Borsa di Tokyo, invece, ha ...

Piazza Affari parte con la rincorsa assieme al resto d'Europa : Restano in primo piano le preoccupazioni per l'economia mondiale e per le controversie commerciali fra USA e Cina, mentre i mercati si avviano a chiudere un 2018 davvero pessimo , oggi è l'ultima ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenersi sopra i 18.000 punti - 28 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un rimbalzo per tenersi sopra i 18.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde l'1 - 81% - Milano ai minimi dell'anno : La Borsa di Milano termina in forte calo una seduta tutta in territorio negativo, con il Ftse Mib che a Piazza Affari perde l'1,81% a 18.064,62 punti. Milano tocca così il minimo dell'anno: l'indice ...

Borsa - Piazza Affari chiude in forte calo : Ftse Mib -1 - 81% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Wall Street in rosso dopo il rally di Natale. Piazza Affari perde oltre il 2% : Oggi, tuttavia, prevalgono le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. , Il Sole 24 Ore Radiocor,