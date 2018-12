Per Piazza Affari il 2018 si chiude in rosso

Manovra - pensionati in piazza Per tagli : 16.44 I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra. "Ancora una volta siamo il bancomat del Governo.Ma stavolta i pensionati non ci stanno", hanno attaccato i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil.Presidi davanti le prefetture delle maggiori città.In conferenza stampa il premier Conte minimizza: la Manovra prevede "un taglio progressivo che ...

Manovra - pensionati in piazza. Conte : "Protestano Per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Piazza Affari : luce verde Per Piovan : Ottima performance per Piovan , che scambia in rialzo del 3,87%. L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Partenza in deciso rialzo Per Piazza Affari - Ftse Mib +1 - 09% : Roma, 28 dic., askanews, - Avvio in netto rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna l'1,09%, a 18.261 punti.

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib Perde l'1 - 81% - Milano ai minimi dell'anno : La Borsa di Milano termina in forte calo una seduta tutta in territorio negativo, con il Ftse Mib che a Piazza Affari perde l'1,81% a 18.064,62 punti. Milano tocca così il minimo dell'anno: l'indice ...

Capodanno in Piazza Verdi : no ai botti. E dopo il brindisi scatta anche il divieto Per le bottiglie di vetro : La Spezia - divieto temporaneo all'uso dei giochi pirici ed artifici in genere durante le manifestazioni di fine anno nelle aree in cui si svolgono gli eventi di Capodanno, a tutela della sicurezza ...

Wall Street in rosso dopo il rally di Natale. Piazza Affari Perde oltre il 2% : Oggi, tuttavia, prevalgono le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. , Il Sole 24 Ore Radiocor,

Piazza Affari : Perdite consistenti Per Damiani : Ribasso scomposto per la società che produce gioielli , che esibisce una perdita secca del 4,24% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Piazza Affari : scambi in positivo Per Brunello Cucinelli : Bene il re del cachemire , con un rialzo dell'1,82%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto all'...

Capodanno 2018 in piazza - vietato lo spray al pePeroncino : Oltre agli spettacoli e alle mostre in programma in questo periodo, ai giardini di piazza Roma, sino al 6 gennaio, sono presenti giostre e animazioni per i bambini, mentre nella Sala Decurioni di ...

Manovra - sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo Pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - 'sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...

Capodanno a Saturnia - Per San Silvestro festa in piazza - fuochi d'artificio e terme libere : È tutto pronto per la festa di Capodanno 2019 a Saturnia, in provincia di Grosseto! Anche quest'anno il programma dell'ultimo dell'anno nella famosa località maremmana prevede ricchi sapori, buona musica, spettacolo pirotecnico, l'accensione della Focarazza e la possibilità di accedere alla zona termale gratuita delle Cascate del Mulino. Dalla visione della locandina diramata dagli organizzatori si evince chiaramente che i festeggiamenti per ...

Piazza Affari : Performance negativa Per Banca Mediolanum : Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è ...

Piazza Affari : scambi negativi Per Banca MPS : Si muove verso il basso l' istituto di Rocca Salimbeni , con una flessione dell'1,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più ...