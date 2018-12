Per Conte la crescita dell' Italia sarà robusta

Conte - premier esPerienza meravigliosa : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Palazzo Chigi è "una parentesi meravigliosa che mi rende orgoglioso per realizzare un servizio a favore del paese nel modo più efficace possibile. Ma è una esperienza limitata ...

Soglia degli appalti a 200mila euro - Conte difende la misura : “Dobbiamo spendere Per crescere” : "Questa norma la conosco bene e ne rivendico l'utilità e l'efficacia. Tra i primi progetti dell'esecutivo c'è stato il quello sull'anticorruzione e il nostro percorso è molto chiaro: vogliamo rivoltare questo Paese come un calzino. Non c'è crescita economica. Noi dobbiamo puntare alla crescita economica e allora le chiedo come possiamo crescere se gli appalti sono fermi?", ha dichiarato il premier Conte durante la conferenza stampa di fine ...

Conte - creato sistema Per crescita : ... 28 DIC - "I fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi, certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia ...

Conte : «Governo è assolutamente innovativo - amalgama Perfettamente riuscita» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese»

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Il nostro non è il governo delle lobby. Taglio sprechi? Per farlo bene serve tempo” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, “prima tappa significativa del progetto ...

Ires Per no-profit in Manovra - il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

Spirale in stile Mps Per Carige Ora i sindacati chiamano Conte : Continua il tonfo di Carige (-18,75%) a Piazza Affari nel primo giorno di contrattazioni dopo lo stop all'aumento di capitale e i sindacati lanciano l'allarme. Dopo il mancato raggiungimento del quorum deliberativo sul nuovo aumento di capitale da 400 milioni, a causa dell'astensione della Malacalza Investimenti (primo socio dell'istituto ligure con il 27,5% del capitale) la cui Segui su affaritaliani.it

Foggia : Conte - a gennaio dpcm Per sviluppo Capitanata - impegno Per tutto Sud (2) : (AdnKronos) - A Foggia, "su impulso del presidente del Consiglio, da novembre si sono svolti una serie di incontri tra Invitalia e gli attori del territorio della provincia di Foggia, largamente deficitario sul versante della dotazione infrastrutturale e delle dinamiche dello sviluppo", si rimarca n

Foggia : Conte - a gennaio dpcm Per sviluppo Capitanata - impegno Per tutto Sud : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "A gennaio verrà emanato il dpcm che istituirà il contratto istituzionale di sviluppo della Capitanata, un intervento normativo che accelera, moltiplica, rende convergenti le esigenze della domanda del territorio con l’offerta di sviluppo e che verrà attuato da Invitalia,

Manovra - Giuseppe Conte : “A giorni arriva il decreto Per quota 100 e reddito di cittadinanza” : Il premier Giuseppe Conte ha spiuegato quali saranno i prossimi impegni del governo, a partire da gennaio: "Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni". Inoltre ha annunciato che dal 2019 verrà calibrata meglio la normativa sull'Ires, raddoppiata per il terzo settore.Continua a leggere

Terremoto : Conte - domani cdm Per stato emergenza Catania : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. "Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile