Per Belen Natale da dimenticare Signorini rivela che il padre era ubriaco

Belen Rodriguez - difficoltà nel 2019 : preoccupata Per il nuovo anno? Il messaggio : Belen Rodriguez news 2019: il messaggio della showgirl sull’anno nuovo Belen Rodriguez, volete o nolente, è sempre al centro delle notizie di gossip. Ora per una presunta storia d’amore, ora per dei messaggi pubblicati tramite social, la showgirl argentina trova sempre il modo per far parlare di sé. Alcune volte anche senza farlo di proposito. […] L'articolo Belen Rodriguez, difficoltà nel 2019: preoccupata per il nuovo anno? ...

Alfonso Signorini ecco Perchè Belen ha passato un brutto Natale : “Il Corriere della Sera” aveva riportato la notizia che il papà di Belen durante una crisi avrebbe gettato degli oggetti dal balcone di casa in centro a Milano. Pare addirittura che sia intervenuta la Polizia e che l’uomo sia stato portato in ospedale. “Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 16 di domenica scorsa. Segnalazioni che parlavano di un uomo «fuori di testa» che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei ...

Natale bollente Per Belen. La showgirl mostra tutto ai suoi fan : Per i fan di Belen Rodriguez , questo non è stato un Natale privo di emozioni. La showgirl argentina si è infatti mostrata più volte sui social postando video che hanno fatto letteralmente impazzire i ...

Belen Rodriguez - Natale disastroso Per il clan/ Alfonso Signorini : "Gustavo ha dato di matto…" : Alfonso Signorini ieri sera da Chiambretti, ha raccontato il brutto Natale passato da Belen Rodriguez per 'colpa' di papà Gustavo.

BELEN RODRIGUEZ - INCIDENTE SEXY SUI SOCIAL/ Video : vestaglia sbarazzina Per la showgirl che esce di seno : BELEN RODRIGUEZ, INCIDENTE SEXY sui SOCIAL: la showgirl argentina si mostra in vestaglia, ma la biancheria intima non c'è e mostra il seno, Video.

Belen Rodriguez - il regalo di Natale ai fan è suPer sexy : Instragram prende fuoco. Fan impazziti. Boom di like : Belen Rodriguez fa gli auguri di Natale ai suoi followers e regala uno scatto al cardiopalma. Nella foto pubblicata nel giorno della vigilia sul suo profilo Instagram ufficiale, la showgirl argentina...

Cena in famiglia Per Belen Rodriguez : presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più : Belen Rodriguez si è riunita con amici e parenti per una grande Cena prenatalizia. Alla serata c’erano il figlio Santiago, i fratelli Cecilia e Jeremias, Ignazio Moser, mamma Veronica Cozzani e i principali collaboratori. La... L'articolo Cena in famiglia per Belen Rodriguez: presente anche Gustavo Rodriguez dopo il ricovero di giorni fa. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen riunisce la famiglia : cena prima di Natale Per il clan Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez insieme alla famiglia prima del Natale, la showgirl organizza una cena per riunire i suoi dopo le voci di gossip sul padre Belen Rodriguez organizza una cena di famiglia in cui riunisce proprio tutti. La bellissima showgirl argentina, dopo le voci sull’episodio che ha coinvolto Gustavo Rodriguez (LEGGI QUI), dà una parvenza di normalità al suo ‘clan’. Riuniti tutti nello stesso ristorante, i familiari di ...

Belen e Stefano insieme Per assistere alla recita natalizia del piccolo Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati a scuola in occasione della recita natalizia del figlio Santiago. I due, dopo la separazione, hanno deciso di restare in buoni rapporti proprio per amore del piccolo. E così non hanno voluto perdere l'occasione di assistere alla recita natalizia scolastica nella quale era presente anche il loro bambino, impegnato con gli altri compagni ad intonare dei canti natalizi. I due ex coniugi già in ...

Nina Moric definì 'viado' Belen Rodriguez : il giudice la condanna Perché è un'offesa : Risale a qualche anno fa l'intervista a "La Zanzara" nella quale Nina Moric si lasciò andare a delle dichiarazioni un po' particolari su Belen Rodriguez. La showgirl argentina, risentita per essere stata etichettata con il termine "viado" dall'ex moglie di Fabrizio Corona, adì le vie legali nei confronti della modella croata, e nel mese di settembre è arrivata la sentenza che ha sancito la vittoria della Rodriguez. Le motivazioni con le quali il ...

Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme : sorrisi e affetto Per Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla recita di Santiago: la coppia riunita per la felicità del figlio Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non saranno più una coppia a tutti gli effetti ma, ad oggi, i due stanno facendo di tutto per preservare il loro rapporto. Alla base di questa decisione un […] L'articolo Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: sorrisi e affetto per Santiago proviene da Gossip e Tv.

Paura Per Belen Rodriguez : papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione : Gustavo Rodriguez, padre di Belen, è finito al centro del gossip per un episodio accaduto domenica 16 dicembre a Milano. Come raccontano tutti i siti d'informazione in queste ore, l'argentino è stato portato via da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato le Forze dell'Ordine per denunciare il lancio di oggetti che l'uomo stava facendo dal balcone della casa di sua figlia. Si dice che i medici abbiano preferito effettuare dei ...

Fabrizio Corona/ "Belen? Famosa grazie a me!" : frecciatina ad Asia Argento "50mila euro Per parlare di noi…" : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.