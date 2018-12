Pensioni | Quota 100 | si attende il DL ma restano alcune incognite

Pensioni - il trucco sporco in quota 100 : a chi finiscono i soldi degli assegni tagliati : C'è qualcosa che non torna su quota 100, la riforma delle Pensioni varata dal governo gialloverde. A puntare il dito è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati. Intervistato da La Stampa, afferma: "Non c'è nessuna riforma della Fornero. Con quota 100 si acconten

Pensioni Quota 100 e LdB2019 : nuovo ok anche dal Mef - ma i sindacati scendono in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 dicembre 2018 continuano a registrare un dibattito politico molto acceso, con un forte antagonismo tra le dichiarazioni della maggioranza e dell'opposizione. Se dal Governo si conferma la bontà della Manovra ed in particolare degli interventi di riforma della previdenza (con l'avvio della Quota 100 e l'aumento delle minime), dalla minoranza si parla di promesse tradite e si evidenzia la necessità di ...

Riforma Pensioni - decreto a gennaio : Quota 100 e pace fiscale al centro dell'attenzione : La legge di bilancio ha finanziato la misura Quota 100, che darà la possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro rispetto a quanto era stato previsto dalla tanto odiata legge Fornero. Al centro della

Pensioni : in attesa del decreto su Quota 100 - aumenteranno i requisiti di accesso : Il testo della Legge di Stabilità ha ricevuto la fiducia da parte del Senato ed è atteso a Montecitorio per la terza lettura definitiva. A gennaio, invece, sono attesi i decreti legge sul pacchetto previdenza che riguardano i due capisaldi della manovra finanziaria come Quota 100 e reddito di cittadinanza: per quel che riguarda il comparto Pensionistico, verranno apportate alcune modifiche ai requisiti di accesso alla pensione anticipata, ...

Pensioni : Quota 100 - si studiano altre limature - possibile la liquidazione rinviata : Dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Bilancio al Senato, il testo della nuova Legge di Stabilità 2019 dovrà approdare a Montecitorio per la terza lettura definitiva. Secondo quanto si apprende dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", la nuova manovra finanziaria è giunta al rush finale mentre a gennaio dovranno arrivare i primi decreti legge sul pacchetto Pensioni che contengono le due misure-chiave come la Quota 100 e il cosiddetto ...

Pensioni - vecchiaia a 67 anni e quota 100 : così si lascia il lavoro nel 2019 : Per le condizioni d?accesso alle nuove Pensioni di anzianità, quelle legate al rapporto tra età anagrafica e monte contributivo, bisognerà aspettare tra il 10 e il 12...

Pensioni - liquidazione rinviata per chi aderisce a quota 100 : non arriverà prima di 3 anni : Il decreto con le regole della quota 100, l'anticipo Pensionistico previsto dalla legge di Bilancio, dovrebbe arrivare a gennaio. Ma intanto si studiano alcune limature, a partire dal rinvio della liquidazione per i dipendenti statali. Il pagamento del Tfs per chi aderisce alla quota 100 potrebbe arrivare non prima di 36 mesi e comunque non prima dei 65 anni d'età.Continua a leggere

Pensioni - da «quota 100» a opzione donna - dai precoci all’Ape sociale : 12 vie di uscita dal lavoro nel 2019 : Si delinea il quadro delle future Pensioni targate Lega-Movimento Cinque Stelle. Da un lato la Manovra stanzia i fondi per quota 100, introduce un taglio alle Pensioni d’oro dai 100mila euro lordi annui in su, modifica i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro), con una flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud. Dall’altro, tra il 10 e i 12 gennaio, dovrebbe ...

Pensioni Quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Pensioni - in attesa di quota 100 a gennaio scattano gli aumenti dell'età di uscita : In attesa che sia messo a punto il decreto legge annunciato dal governo sulla cosiddetta quota 100 e sulle altre norme in materia previdenziale per le quali è stato inserito un fondo nella...

