Pensioni | le nuove cifre degli assegni 2019 | per le minime 72 euro in più

Le nuove Pensioni di anzianità slittano di 3 mesi - ma non per l’aspettativa di vita : La vita media degli italiani sale e quindi si vive più a lungo, almeno secondo le statistiche. Questa è sicuramente una buona notizia ma se si guarda dal punto di vista delle pensioni, l'aumento della vita media degli italiani non può essere considerato positivo. Infatti fin dai tempi dei governi Berlusconi, si è iniziato a collegare la vita media degli italiani ai requisiti di accesso alle pensioni. Più a lungo si vive e più tardi si va in ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

L’Ue contro la riforma delle Pensioni. Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Pensioni - cambia quota 100 : quando sarà possibile ritirarsi dal lavoro con le nuove limitazioni : L'introduzione di quota 100 verrà ridimensionata: il governo e la maggioranza stanno studiando nuovi paletti da applicare alla misura per l'anticipo Pensionistico che potrebbero permettere un risparmio di 1,7 miliardi di euro rispetto a quanto inizialmente previsto. cambiano anche le tempistiche per la pensione: ecco quali saranno le finestre per ritirarsi dal lavoro.Continua a leggere

Pensioni flessibili e Ldb2019 : su quota 100 nuove ipotesi di penalizzazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 novembre 2018 vedono arrivare nuove ipotesi di penalizzazione sulla quota 100 al fine di garantire la sostenibilità della misura rispetto alla tenuta dei conti. A suggerire gli interventi utili a mantenere i costi entro un range accettabile è stato l'esperto previdenziale Alberto Brambilla sul Corriere della Sera, che ha al contempo spiegato che l'opzione di flessibilità risulta pertanto sostenibile. ...

Riforma Pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Riforma Pensioni - nuove regole per ottenere la quiescenza nel 2019 : Con l'arrivo del prossimo anno le regole di uscita dal lavoro sono destinate a cambiare in modo importante, sia per gli scatti automatici all'aspettativa di vita che per i nuovi strumenti che il Governo sta pensando di avviare tramite la legge di bilancio 2019. In questo senso, bisogna tenere presente che i requisiti ordinari di quiescenza [VIDEO] sono purtroppo destinati ad aumentare, mentre le nuove opzioni volontarie dovrebbero offrire a chi ...

Pensioni - su Q100 nuove critiche dall'Inps : 'Più che riscrivere serve scrivere la Manovra' : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100 [VIDEO] continua a restare uno dei punti più discussi della legge di bilancio 2019. D'altra parte, la questione appare particolarmente delicata visto che l'esecutivo ha basato una parte importante della propria campagna elettorale proprio sul superamento della legge Fornero. Un obiettivo sul quale si inizia a lavorare con un meccanismo che dovrebbe coinvolgere inizialmente fino ...

Pensioni - le nuove regole ancora non ci sono | Ecco per chi saliranno le tasse : L’ultima bozza della legge di Bilancio si limita a istituire un Fondo da 6,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi dal 2020. L’attuazione della riforma è invece rinviata ad «appositi provvedimenti»

Pensioni e LdB 2019 : verso soluzione esodati - ma con l'UE nuove tensioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 ottobre 2018 vedono arrivare una nuova apertura del Governo in merito alla difficile situazione previdenziale dei lavoratori [VIDEO] esodati, per i quali si cerchera' di intervenire con un apposito provvedimento all'interno della nuova Manovra. Nel frattempo cresce nuovamente la tensione con l'Unione Europea dopo che la bozza della legge di bilancio 2019 è stata definita dai tecnici internazionali una ...

Quota 100 e le sue "sorelle" : quanto ci costano le nuove Pensioni : Il presidente dell'Inps Tito Boeri fa i conti in tasca alla riforma previdenziale: le nuove misure potrebbero costarci 140...