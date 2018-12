Pensionati in piazza | governo ci usa come bancomat

Manovra - Pensionati in piazza per tagli : 16.44 I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra. "Ancora una volta siamo il bancomat del Governo.Ma stavolta i pensionati non ci stanno", hanno attaccato i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil.Presidi davanti le prefetture delle maggiori città.In conferenza stampa il premier Conte minimizza: la Manovra prevede "un taglio progressivo che ...

Manovra : Pd in piazza con i Pensionati Fvg : 'Il Pd oggi era accanto ai sindacati dei pensionati, per dimostrare fisicamente la vicinanza a un popolo silenzioso colpito dal Governo. A Udine abbiamo portato ai pensionati la solidarietà del ...

Manovra - Pensionati in piazza. Conte : "Protestano per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Conte sfida i Pensionati "Tutti zitti con la Fornero e ora scendete in piazza" : Il premier Giuseppe Conte nella consueta conferenza stampa di fine anno ha toccato un punto spinoso della manovra che riguarda proprio i tagli che il governo si appresta a a afre sugli assegni dei ...

Manovra : Pensionati in piazza davanti a Prefetture in Lombardia : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Contro la Manovra del governo i sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Lombardia proclamano lo stato di mobilitazione: "nei prossimi giorni saremo davanti alle Prefetture e nelle piazze delle Città lombarde per esprimere il nostro dissenso contro una Manovra,