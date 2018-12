Pavia | bimba di due anni in coma | nel sangue tracce di hashish | marijuana e cocaina

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre: come riporta La Provincia Pavese, una bambina di dueall’improvviso è svenuta mentre si trovava nel paese in provincia di Milano in cui vive con i due genitori, il padre, venditore ambulante di trent’, e la madre, poco più giovane. I due hanno immediatamente chiesto aiuto al 118: un’ambulanza ha trasportato lainalla clinica Humanitas di Rozzano, che, però, essendo sprovvista di un reparto pediatrico, non ha potuto accettarla. Quindi, dopo un altro viaggio d’urgenza, la piccola degente è stata ricoverata all’ospedale San Matteo di, dove le prime analisi hanno evidenziatodi droga nele nelle urine; in particolare è risultato come avesse assunto diversi tipi di stupefacenti, comee perfinoUn’inchiesta stabilirà in che modo laha assunto la droga e le eventuali ...