Parmigiano Reggiano | la crescita può continuare

meteoweb.eu

: Parmigiano Reggiano ????? #Italy #Italian #italia #italianstyle #cheflife #chefsofinstagram #matthewluca #chef… - lucafood1 : Parmigiano Reggiano ????? #Italy #Italian #italia #italianstyle #cheflife #chefsofinstagram #matthewluca #chef… - GazzettaEmilia : #Parmigiano Reggiano: il MIPAAFT approva le modifiche integrative al piano delle regolazione dell'offerta 2017-2019… - ParmaReport : Si tratta del picco più alto nella storia millenaria del Parmigiano Reggiano. -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Buone notizie per ilche puònel suo percorso di. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Turismo (Mipaaft) con il Decreto Ministeriale n. 12551 del 21 dicembre 2018, firmato dal ministro Gian Marco Centinaio e recante modifiche al piano di regolazione dell’offerta del formaggioDop, ha infatti accolto una richiesta di cui Agrinsieme Emilia-Romagna si è fatta da tempo portavoce in tutte le sedi istituzionali. “E’ stato anche a seguito delle nostre numerose sollecitazioni e richieste di intervento – dichiara il coordinamento regionale che unisce CIA, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari – che il Ministero ha deciso di approvare la modifica sostanziale all’annualità 2019 del Piano produttivo del Consorzio. Questa novità, fondamentale per l’intero comparto, ...