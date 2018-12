Parma | Gervinho | “Voglio dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli”

Parma - Gervinho vede la luce. D'Aversa aspetta il suo sprinter : Il passato è, spesso, un rifugio nel quale ripararsi quando le cose non vanno benissimo e lì si cerca un motivo di ottimismo. Gervinho, dopo giorni e giorni di terapie, massaggi e allenamenti intensi ...

Serie A Parma - Dimarco e Gervinho parzialmente in gruppo : Parma - Seduta pomeridiana per il Parma : a Collecchio il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta iniziata con i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica applicata e giochi di ...

Parma - le ultime sugli infortunati : novità Gervinho - si ferma Bruno Alves : Nell’incontro di ieri contro il Chievo Verona, il Parma ha perso l’occasione di avvicinarsi alla zona che vale un posto alla prossima Europa League. I crociati sono stati anche sfortunati quando Inglese ha centrato il palo da dentro l’area nel finale di gara. In ogni caso deve ringraziare Bruno Alves, autore del gol del definitivo 1-1 con una prodezza su calcio di punizione degna del miglior Ronaldo. Poi, però, il ...

Parma - guai dall’infermeria : si ferma Gervinho - possibile lesione ai legamenti per Grassi : Gervinho e Grassi non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico del Parma D’Aversa, infortunio grave per il centrocampista guai dall’infermeria per il Parma ed il suo tecnico D’Aversa. Arriva notizie non certo confortanti dal comunicato stampa del club parmigiano, che annuncia l’ennesimo stop di Gervinho ed anche la possibile lesione ai legamenti di Grassi: “Gervinho è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Parma - che jella! Infortunio grave per Grassi - anche Gervinho out : Non solo Gervinho, ma anche Grassi. Il ritorno al lavoro dopo la trasferta a Milano toglie a mister Roberto D'Aversa due titolarissimi del suo Parma. E per Grassi si teme addirittura un Infortunio ...

Milan-Parma - probabili formazioni : tocca ancora a Cutrone. Gervinho-Inglese per D’Aversa : Milan-Parma probabili formazioni – Domenica alle 12.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Parma. Dopo la vittoria con il brivido, in Europa League contro il Dudelange, che ha permesso ai rossoneri di avere più risultati possibili nello scontro finale con l’Olympiacos, adesso arriverà un’altra partita delicata, questa volta contro […] L'articolo Milan-Parma, probabili formazioni: tocca ancora a ...

Piccoli Gervinho crescono - il look del tifoso del Parma fa il giro del web [FOTO] : Il Parma vola in classifica ed il grande protagonista è sicuramente l’attaccante Gervinho. Stagione strepitosa per il club ducale che ad oggi sarebbe qualificato per la prossima Europa League, un risultato eccezionale considerato che solo tre anni fa il club era ripartito dalla Serie D. Tre promozioni consecutive fino a diventare di nuovo protagonista in Serie A, è un percorso che deve entusiasmare. La dirigenza ha operato benissimo ...

Il Parma vince con Gervinho-Alves e vola a quota 20 in classifica - LA CRONACA : Grande prova […] L'articolo Il Parma vince con Gervinho-Alves e vola a quota 20 in classifica - LA CRONACA sembra essere il primo su ilParmense.net....

Serie A – Il Parma non si ferma più! Gervinho e Bruno Alves stendono il Sassuolo : i giallo-blu sentono profumo d’Europa : Grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves, il Parma batte il Sassuolo e sale al sesto posto: i giallo-blu sentono profumo d’Europa Il Parma stende il Sassuolo e respira aria d’Europa. Al Tardini i gialloblù si impongono per 2-1 con i gol nel primo tempo di Gervinho e Bruno Alves. Gli ospiti accorciano le distanze prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Babacar, ma non basta per evitare la sconfitta. In ...

Serie A - il derby emiliano va al Parma : il Sassuolo cade sotto i colpi di Gervinho [GALLERY] : 1/23 Francesca Soli/LaPresse ...

Highlights Parma-Sassuolo 2-1 - il VIDEO e i gol della partita. Gervinho e Bruno Alves risolutori : Il Parma ha sconfitto il Sassuolo per 2-1 nel lunch match della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I ducali si sono imposti al Tardini nel derby emiliano: Gervinho sblocca la partita al 6′ con una buona iniziativa personale, Bruno Alves raddoppia al 25′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a nulla serve il calcio di rigore trasformato da Babacar al 36′. Di seguito il VIDEO con i gol, gli higlights e la sintesi di ...

Parma-Sassuolo 2-1 LIVE : risultato in diretta. Lampo di Gervinho e raddoppio di Bruno Alves. Babacar la riapre su rigore : Parma-Sassuolo 2-1 LIVE 6' Gervinho, P,, 25' Bruno Alves, P,, 36' rig. Babacar, S, Parma, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Grassi, Scozzarella; Siligardi, Inglese, ...

Gol Gervinho - Parma in vantaggio ma che papera di Consigli! [VIDEO] : Gol Gervinho – Al sesto minuto di gioco il Parma è già in vantaggio nel lunch match contro il Sassuolo grazie a un gol di Gervinho. L’ivoriano è bravo nel movimento e ha un tempismo perfetto ma senza il contributo di Consigli, autore di una papera abbastanza clamorosa, il pallone non sarebbe mai entrato in porta. Crociati maggiormente positivi in questa prima fase di gare. Bruno Alves pour Barillà qui lance #Gervinho qui ...

Parma - il retroscena sull’arrivo di Gervinho : un’operazione complessa chiusa sul gong : Nelle prime 12 giornate di campionato Gervinho è stato un fattore per il Parma, smentendo tutti gli scettici che in estate pensavano ad un’operazione di mercato costosa ma senza possibilità di ottenere chissà che cosa sul terreno di gioco. In molti pensavano che l’ivoriano avrebbe avuto difficoltà a riabituarsi ai ritmi del calcio italiano e che, anche alla luce della poca concentrazione ai tempi di Roma, avrebbe fatto fatica a ...