Paola Egonu | finito l' amore con la palleggiatrice polacca Katarzyna Skorupa

Paola Egonu presenta la fidanzata : è la polacca Katarzyna Skorupa (foto) : Solo qualche giorno fa aveva fatto coming out rivelando in un'intervista a Candida Morvillo sul Corriere della Sera di avere una fidanzata , adesso sappiamo invece anche il nome della fortunata. Paola Egonu ha perso la finale di Supercoppa del suo Novara contro il Conegliano, ma si è consolata a bordocampo con la sua fidanzata .La sua ragazza risponde al nome di Katarzyna Skorupa e si tratta di una pallavolista polacca di 34 anni che era ...

