Pallavolo – Banca Valsabbina Brescia si gode la vittoria sull’Imoco | sabato la super

Pallavolo - parità nel test di oggi tra Banca Valsabbina Brescia e Club Italia Crai : al PalaGeorge finisce 2-2 : Buon test con le azzurrine di coach Bellano, che termina in parità dopo un primo set interminabile (39-41). Pietersen top scorer con 19 punti Dopo due giorni di pausa la Banca Valsabbina Brescia è ritornata al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato, la decima giornata della Samsung Volley Cup, che vedrà le Leonesse affrontare il Saugella Monza. Questo pomeriggio (mercoledì 12 dicembre) al PalaGeorge di Montichiari la ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista i tre punti : Vittoria importantissima per il Club Italia Crai, che nell’ottava giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato Cantù per 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 26-24), conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica Nella gara di oggi, i ragazzi di Monica Cresta hanno saputo compiere un ulteriore passo in avanti, conquistando i tre punti contro una squadra ostica, grazie ad una prestazione nella quale sono riusciti a rimanere concentrati ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina di nuovo in campo - domani la sfida con Cuneo : Nella quinta giornata della Samsung Volley Cup A1, la Bosca San Bernardo Cuneo farà visita al PalaGeorge di Montichiari Non c’è tempo per festeggiare il successo ad Osimo contro la Lardini Filottrano, il primo negli scontri diretti contro la formazione marchigiana, ed il primato virtuale in classifica, se pur condivisa con Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, perché la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritornerà in ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : la Banca Valsabbina non si ferma più - tris anche a Filottrano : La Banca Valsabbina cala il tris e si conferma matricola terribile. Nella quarta giornata della Samsung Volley Cup Serie A1 le Leonesse sfatano il tabù Filottrano La Millenium espugna il PalaBaldinelli di Osimo in quattro set e sale momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, insieme ad un nutrito gruppo di squadre quali Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore con 9 punti. Ottima prestazione di Jessica Rivero con 23 ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : impegnativa trasferta a Cuneo per il Club Italia CRAI : Club Italia CRAI pronto per la trasferta in Piemonte: la squadra di Serie A2 se la vedrà contro il Cuneo Per il sesto turno di questa Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI sta preparando la lunga trasferta in Piemonte, dove domenica alle ore 19 affronterà Cuneo al Pala UbiBanca (Diretta Lega Volley Channel). Nella mattinata di domani, i ragazzi di Monica Cresta partiranno alla volta della città al confine con la Francia, dove ...

Pallavolo – Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina : presentate le nuove maglie e tante iniziative : Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina: presentate le nuove maglie e diverse iniziative interessanti Ieri pomeriggio, lunedì 29 ottobre, presso la Sala Veranda del Centro Pastorale Paolo VI in via Gezio Calini 30 a Brescia, i vertici dell’istituto di credito, attivo nel territorio Bresciano dal 1898, hanno incontrato le Leonesse bianconere e la dirigenza Millenium nelle figure del presidente Roberto Catania e il ...