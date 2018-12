Pallanuoto | Settebello in common training con gli USA in California | Nazionale di

Pallanuoto – Capodanno in California per il Settebello : common training con gli USA a Long Beach : Il Settebello in common training con gli USA a Long Beach: gli azzurri a lavoro anche a Capodanno Capodanno in California. Il 26 dicembre il Settebello vola a Long Beach per sostenere un common training con gli Stati Uniti, in programma fino al 3 gennaio 2019. Gli atleti convocati sono Zeno Bertoli e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Jacopo Alesiani, Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Andrea Fondelli e Gianmarco ...

Pallanuoto – Europa Cup : il Settebello domina la Francia per 12-3 : Settebello super oggi in World League: Francia asfaltata 12-3 Ottima prestazione del Settebello del ct Campagna nella seconda giornata di Europa Cup. Gli azzurri hanno battuto oggi la Francia dominando sin dal primo tempo di gioco. Di Fulvio e compagni non hanno lasciato scampo alla formazione francese, battuta per 12-3. L’Italia, in attesa della sfida tra Francia e Montenegro, termina il suo girone d’andata di qualificazione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : dominio del Settebello ad Imperia - Francia battuta 12-3 : Vittoria convincente per il Settebello nella seconda uscita ufficiale stagionale. In quel di Imperia gli azzurri si impongono per 12-3 sulla Francia nel secondo incontro di Europa Cup 2018-2019. Fondamentale il successo con un risultato rotondo: Aicardi (protagonista di giornata con il ruolo da capitano da ricoprire praticamente a “casa sua”) e compagni infatti si giocano (molto probabilmente, visto che i francesi sembrano essere ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Settebello sfida la Francia. Rosa classica per Campagna - c’è però qualche novità : Secondo appuntamento per l’Europa Cup 2018-2019 per il Settebello. La manifestazione continentale, che sarà fondamentale per provare a volare alla World League (dove si assegnerà un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020), entra nel vivo con gli azzurri che, dopo la sconfitta ai rigori dell’esordio con il Montenegro, vanno a caccia di una vittoria alla piscina Felice Cascione di Imperia contro la Francia. Questi i convocati di Sandro ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : il Settebello ancora una volta non riesce a vincere una sfida giocata corpo a corpo : ancora una volta una partita giocata corpo a corpo non ci sorride: è un po’ il motivo che ha accompagnato il Settebello in questo 2018 ed ancora una volta il trend si è confermato ieri contro il Montenegro. Partita sempre condotta, ma alla fine è arrivato il pari dei padroni di casa e la successiva sconfitta ai rigori. Certo, non sarà la partita persa ieri a compromettere il cammino azzurro in Europa Cup, anzi il Settebello ieri è stato ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Settebello viene sconfitto ai rigori dal Montenegro : Una buona prestazione con qualche svarione di troppo. Non è ancora il Settebello al 100% della condizione, ma come esordio non può che soddisfare ct Sandro Campagna. Si è disputata oggi a Podgorica la prima partita del Girone C di Europa Cup, il Settebello ha pareggiato per 8-8 con i padroni di casa del Montenegro, salvo essere sconfitto poi ai rigori. Nulla di compromesso in chiave passaggio del turno: ricordiamo che infatti avanzeranno alle ...