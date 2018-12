Palermo | i geologi sul terremoto | si pensi alla prevenzione

Conte in visita a Palermo : "Un miliardo per il dissesto idrogeologico" : Sul dissesto idrogeologico "abbiamo messo a disposizione del ministro dell'ambiente un miliardo per interventi volti a raggiungere la sicurezza del territorio e a tutelare le vite umane. A queste somme si aggiungono ulteriori 59 milioni di euro messi a disposizione delle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua". A snocciolare le cifre è Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Palermo, dove il ...