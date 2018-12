Palermo-Ascoli | l’autogol di Perrucchini è clamoroso | il portiere salta l’attaccante | ma

Palermo-Ascoli - l’autogol del portiere Perucchini è incredibile [VIDEO] : AUTOGOL Perucchini – Nella giornata di ieri si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie B, in particolar modo indicazioni per le zone alte della classifica. Vola il Palermo che punta la promozione diretta in Serie A, i rosanero possono contare su una squadra fortissima e sicuramente in grado di raggiungere l’obiettivo. Nell’ultimo match netto successo contro l’Ascoli, 3-0 il risultato finale ...