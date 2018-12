Palermo-Ascoli | l’autogol del portiere Perucchini è incredibile VIDEO

calcioweb.eu

: L'autorete di Perucchini in Palermo-Ascoli. Ma che roba è? Ma come ha fatto? Ma come? COME??? - DaRonz82 : L'autorete di Perucchini in Palermo-Ascoli. Ma che roba è? Ma come ha fatto? Ma come? COME??? - ale_rasch : Palermo Ascoli...niente male il portiere dell'Ascoli?? - GDS_it : #AscoliPalermo, Bellusci: 'Buona prova, era importante vincere' -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) AUTOGOL– Nella giornata di ieri si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie B, in particolar modo indicazioni per le zone alte della classifica. Vola ilche punta la promozione diretta in Serie A, i rosanero possono contare su una squadra fortissima e sicuramente in grado di raggiungere l’obiettivo. Nell’ultimo match netto successo contro l’, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Ad aprire il match è stato però unautogol del, ilin breve tempo ha fatto il giro del web, in basso ecco l’autogol.Le but contre son camp improbable de Filippo #, gardien d’(Serie B).@andreagiorgiSsl pic.twitter.com/nSpxHDREHT— VIBE ON SPORT (@VibeOnSport) 28 dicembre 2018SCARICA GRATIS L’APP DI ...