Pakistan | bimba di tre anni violentata e uccisa | 30 arresti

Bimba di 3 anni stuprata e uccisa - orrore in Pakistan / Ultime notizie - invocata pena di morte per gli aguzzini : Pakistan , Bimba di 3 anni violentata e uccisa . Ultime notizie , 30 persone fermate: orrore , 'morta per la paura e il dolore'. Chiesta pena di morte .

Orrore in Pakistan - bimba di 3 anni violentata e uccisa : 30 arresti - il corpo in una scarpata : Secondo la polizia la piccola sarebbe morta "di freddo e di paura". Scattate le manette per 30 sospetti, non è esclusa la pista di un branco.Continua a leggere