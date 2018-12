Padova | Bisoli nuovo allenatore

Serie B - Padova : esonerato Foscarini - torna Bisoli : Padova - La sconfitta contro il Benevento è costata cara a Claudio Foscarini che è stato 'sollevato dall'incarico', come si legge in una nota del club veneto. 'Al tecnico di Riese Pio X va il ...

