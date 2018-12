huffingtonpost

: Ovunque spine, alla ricerca del fiore primigenio - HuffPostItalia : Ovunque spine, alla ricerca del fiore primigenio - angelaritaiolli : ''Ovunque ci volgiamo nella bufera di rose, la notte è illuminata di spine, e il rombo del fogliame, così lieve p… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sono ormai più di due anni che nel panorama editoriale italiano si è affacciata una piccola realtà, quella di Racconti Edizioni, che sta cercando di riabilitare la forma del racconto. Le short stories sono il loro esclusivo campo d'azione, ambito all'interno del quale si disvelano gli aneddoti narrati da Marco Marrucci nella sua opera primasulla terra gli uomini(Racconti Edizioni, 2018). La cura della parola, del ritmo peculiare al singolo avvenimento, la durezza di tagli che non temono di lasciar sanguinare o l'ovattata poetica dell'enunziare sommessamente una verità mascherandola in modo da renderla meno violenta, trasportano il lettore in un dedalo di indeterminatezza e possibilità che solo la parola pura è in grado di regalare. Dieci racconti, posti diversi, continenti lontani, mondi inesplorati, emozioni plurime decorate da ...