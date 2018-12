Otto anni senza una risposta | l' appello della mamma di Positano al premier Conte

Catania : aspetta la ex moglie sOtto casa e la uccide - poi si suicida. Erano separati da sei anni : Ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola, poi si è suicidato con la stessa arma. È quanto successo a Giarre, nella città metropolitana di Catania. Vittima dell’ex marito, dal quale era separata da circa sei anni, una donna 58enne, Sara Parisi. L’uomo, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, dopo aver rivolto la pistola contro se stesso è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Cannizzaro. Dopo un ...

Uno spasso! 9 anni - sOtto l’albero non trova i regali che aveva chiesto. Ecco cosa fa : I bambini, si sa, non aspettano altro che l’arrivo di Babbo Natale. Per alcuni arriva di notte, quando dormono, per altri si materializza all’improvviso subito dopo la cena della Vigilia e lascia i regali sotto l’albero prima di scappare via. Settimane prima, poi, c’è il fatidico momento della ‘letterina a Babbo Natale’ in cui i più piccoli scrivono i loro desideri. Non è facile dire a un bambino che Babbo Natale non esiste e che in realtà ...

Usa - bimbo di Otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Salvini a opposizioni : “Se mi attaccate su pane e Nutella governo dura 30 anni”. Poi viene interrOtto durante la diretta : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha commentato in diretta Facebook la polemica che si è scatenata dopo che, ieri mattina, ha postato una foto sui social in cui mangia pane e Nutella e commenta: “Il mio Santo Stefano inizia così. Il vostro?”, mentre a Pesaro veniva ucciso dalla ‘ndrangheta il fratello di un collaboratore di giustizia e il Catanese doveva fare i conti con il terremoto. “Se la sinistra e i ...

Un bimbo di Otto anni muore al confine. Trump : avanti col muro : Felipe è morto alle 23 e 48 minuti della notte di Natale. E anche senza scivolare nella retorica del paragone col bambino che invece era nato 2018 anni fa nella mangiatoia di Betlemme, definito un «rifugiato» dalla deputata democratica Ocasio, è evidente che la crisi dei migranti sta diventando il banco di prova della democrazia americana. Perché, ...

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sOtto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Salute : obesi 42 milioni di bambini sOtto i 5 anni di età - attenzione alle ossa : L’obesità in età pediatrica si traduce in gravi patologie anche dell’apparato scheletrico. Secondo il COSI “Childhood obesity Surveillance Initiative” sono circa 42 milioni di bambini sotto i 5 anni che soffrono di questa malattia. Le festività sono sempre un grosso problema per i golosi e soprattutto per i bambini che hanno accesso a zuccheri e grassi come mai durante il resto dell’anno. Non si deve esagerare, bisogna evitare che i bambini ...

Schianto a Natale - Alice muore a 24 anni. Arrestata l'amica : «Guidava sOtto effetto di cocaina» : L?auto su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di una scuola: nell?incidente è morta Alice Tesio, una ragazza di 24 anni, mentre l?amica che guidava, anche...

Il sasso si stacca e lo colpisce in testa : Davide muore a 37 anni sOtto gli occhi di moglie e figli : Davide Doliana aveva 37 anni: è morto durante una gita in montagna con la famiglia, un dramma avvenuto sabato sotto gli occhi della moglie, in una delle tante escursioni che era solito fare con i suoi ...

Omicidio Davoli - fermato e sOtto interrogatorio l’ex della donna : ha 67 anni : L’uomo è stato portato in caserma: è sospettato del duplice assassinio in tabaccheria Dopo essere rimasta vedova, la donna aveva allacciato una relazione con il fratello del marito che poi aveva lasciato.

«Non ho tempo di morire» - padre di 49 anni cerca dOttore che gli salvi la vita : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > «Non ho tempo di morire», ...

Roma - a 73 anni ridOtto in schiavitù ed umiliato dai vicini di casa : arrestata una 61enne : I carabinieri di Acilia, nell'ambito di un piano organizzato dalle forze dell'ordine, dedicato alla tutela e alla salvaguardia di vittime vulnerabili, chiamato "Natale Sicuro", hanno arrestato una donna di 61 anni e denunciato il marito di 64 per riduzione di schiavitù aggravata in concorso. La coppia, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, è stata accusata di avere schiavizzato un anziano di 73 anni, loro vicino di ...

Antonello Venditti/ "SOtto il segno dei pesci" compie 40 anni : ristampa deluxe : Antonello Venditti festeggia i 40 anni del suo disco Sotto il segno dei pesci uscito nel 1978 con due concerti a Roma il 21 e il 22 dicembre

La Milano di Andrea Pinketts - morto a 57 anni : le serate indimenticabili nel «suo» bar Le TrOttoir : La birra, la mascella alla Dick Tracy di Chester Gould, il sigaro Antico Toscano, cappelli e giacche colorate: Andrea G. Pinketts, scomparso giovedì a 57 anni a Milano , era tanto uno scrittore quanto ...