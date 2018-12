Orrore in diretta Facebook | mangiano una scimmia in via d’estinzione | arrestati sei uomini

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In Vietnam seisono finiti in manette per aver ucciso e mangiato unadi una specie in via di estinzione. Il gruppetto ha pensato bene di trasmettere il macabro banchetto in. La tratta e il consumo di specie rare e in via di estinzione sono molto diffuse in Vietnam, anche perché ancora molte persone sono convinte che alcune parti del corpo degli animali abbiano qualità curative e medicinali. La vendita degli animali avviene sul mercato nero e chi li mangia in genere non palesa l’uccisione e il consumo di queste creature, che sono protette dalle leggi di conservazione del Vietnam.I sei, di età compresa tra i 35 e i 59 anni, si sono invece auto filmati con uno smartphone mentre mangiavano unalangur e hanno trasmesso il video sulo scorso 17 novembre. La polizia è riuscita a identificarli e arrestarli lo scorso giovedì. ...