Oroscopo del 31 dicembre | previsioni di Capodanno | feste allegre per Leone e Acquario

Oroscopo 2019 - i segni più e meno fortunati dello zodiaco : Sagittario e Toro super : Quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco secondo l’Oroscopo del 2019? Il nuovo anno sta per arrivare e con esso le previsioni astrologiche per i vari segni che saranno chiamati ad affrontare novità e cambiamenti. Tra i segni più propositivi ci sono Sagittario e Leone, già pronti per le novità che il nuovo anno ha in serbo per loro. Altri segni come Pesci e Bilancia, invece, dovranno prendere delle decisioni. Vediamo l'ordine dei segni ...

Oroscopo del 1° gennaio : Vergine determinati e sicuri di sé : gennaio 2019 per i nati sotto il segno della Vergine sarà un anno molto positivo, movimentato soprattutto dalla sfera lavorativa. L'Oroscopo dell'anno per i Vergine presenta intriganti opportunità da cogliere al volo, per dimostrare le proprie capacità e incrementare così i guadagni. Buono l'amore nelle previsioni astrologiche del primo mese dell'anno, favoriti i rapporti sociali, le amicizie e i divertimenti. La sfera familiare potrebbe essere ...

Oroscopo del 31 dicembre - l'Ariete chiude l'anno in bellezza nella notte di San Silvestro : Il 2018 sta per concludersi e porta via con sé tutte le negatività e le incomprensioni. Si apre così un nuovo scenario e spetta a tutti i segni dello Zodiaco rendere questo inizio del nuovo anno coinvolgente e fruttuoso. Per ora pensiamo alla chiusura di San Silvestro e analizziamo i transiti planetari, scoprendo le previsioni astrologiche segno per segno. Come sarà l'Oroscopo del 31 dicembre? Gli astri promettono bene per l'Ariete, il Cancro, ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend : previsioni 28 dicembre : Oroscopo di oggi di Paolo Fox, 28 dicembre: previsioni del weekend Anche oggi Paolo Fox svelerà le previsioni del weekend a I Fatti Vostri in vista delle previsioni di fine anno di cui parlerà nella puntata del 31 dicembre. L’Oroscopo di oggi, venerdì 28 dicembre, lo ha già anticipato in breve proprio ieri ed ecco alcune pillole astrologiche in attesa di quelle complete con tanto di voti per il fine settimana. Se l’Ariete e il ...

Oroscopo del 29 dicembre : Cancro senza pensieri - incertezze per i Pesci : L’Oroscopo di domani 29 dicembre prevede una giornata di festa ricca di novità per molti segni zodiacali. Per gli Ariete non ci sarà voglia di perdere tempo, il segno del Cancro continuerà a vivere un’atmosfera vacanziera, mentre Vergine e Bilancia dovranno dedicare più tempo alle persone amate. Sagittario e Pesci saranno alle prese con le partenze e qualche incertezza. Scopriamo insieme tutte le previsioni degli astri per la giornata di ...

Oroscopo del 28 dicembre : energia per la Bilancia e nuove possibilità per i Pesci : L'Oroscopo di oggi, venerdì 28 dicembre, ha in serbo alcune sorprese che possono cambiare il corso degli eventi per molti segni. L'anno 2018 volge ormai al termine e in questo periodo alcuni segni si dedicano a vivere intensamente gli ultimi giorni dell'anno mentre altri segni si apprestano a fare intensi programmi e pianificazioni riguardanti l'anno 2019 che si appresta ad arrivare. Scopriamo insieme quali sono le previsioni per il venerdì ...

Oroscopo della settimana fino al 6 gennaio : classifica - Scorpione 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 31 al 6 gennaio 2019 è pronto a dare alla luce la nuova classifica settimanale con le pagelle e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni. Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito alla prima settimana del nuovo anno: ansiosi di sapere come saranno i prossimi sette giorni in calendario?. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno relativo allo Scorpione (voto ...

Oroscopo del 10 gennaio : Pesci sotto i riflettori : In questo giovedì 10 gennaio 2019 troviamo il Sole e Saturno nel Capricorno, Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, Giove e Venere in Sagittario ed Urano e Marte in Ariete. Vediamo come si presenterà il giorno per i 12 segni dello zodiaco. Stabilità affettiva per il Toro Ariete: l'umore rientra nei ranghi accettabili dopo i giorni scorsi. Il partner dei nativi sarà entusiasta di questa ripresa emotiva e coglierà l'occasione di fargli un regalo, ...

Oroscopo Paolo Fox settimana prossima : le previsioni dell’amore : Oroscopo settimana prossima di Paolo Fox: previsioni dello zodiaco dei sentimenti Come andrà l’amore la settimana prossima? Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha svelate, come sempre, sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, dove ha parlato dei sentimenti sia per i single che per coloro che vivono già una storia. E aspettando di scoprire al dettaglio come sarà la situazione degli astri per tutti i segni zodiacali la ...

Oroscopo 28 dicembre : previsioni della giornata - in recupero il Toro : L'ultimo venerdì del mese di dicembre 2018 prende il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 dicembre 2018, giornata che sempre più ci avvicina a quella di Capodanno. Se l'Ariete accuserà parecchia stanchezza accumulata nei giorni precedenti, il Toro vivrà una giornata all'insegna dell'energia. Ariete: la giornata di oggi vi vedrà stanchi, dovete cercare di riposare di più. Anche in vista del Capodanno conviene mettere a punto solo cose ...

Oroscopo del 9 gennaio : Capricorno lavoratore instancabile : In questo mercoledì 9 gennaio troviamo il Sole in Capricorno, la Luna in Acquario e Venere in Sagittario. Il munifico Giove risiede in Sagittario, mentre il severo Saturno è in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro in undicesima casa. Toro pantofolaio Ariete: il carattere dei nativi oggi potrebbe essere facilmente irritabile in vista degli ostacoli, seppur di piccola entità, che incontreranno sul lavoro. Qualche gelosia amorosa ingiustificata. Toro: ...

Oroscopo del mese di gennaio : decisioni per lo Scorpione - scintille in amore per Ariete : L’Oroscopo del mese di gennaio 2019 promette grandi novità e progetti degni di nota per molti segni. Il nuovo anno inizierà bene sul fronte amoroso per Ariete e in generale per i segni di Fuoco, mentre sul fronte del lavoro e degli affari andrà meglio al Toro e ai segni di Terra. Per tutti gli altri, a fare da padrone saranno i propositi innovativi e i progetti da avviare per il futuro. amore alla grande per Ariete, fortuna per Toro amore alla ...

Oroscopo dell'anno 2019 : favoriti i segni del Leone e Pesci : Anno nuovo, vita nuova, come recita un famoso modo di dire? Non per tutti i segni zodiacali, come andremo a scoprire col nostro Oroscopo, segno dopo segno. A ciascuno toccherà una stagione diversa nel viaggio della propria vita, con gioie, dolori e soprattutto tanti ostacoli da superare, in una società diventata paradossalmente semplice e complessa al tempo stesso. Un 2019 quasi perfetto per il Leone Tra i segni zodiacali baciati dalla dea ...

Paolo Fox - Oroscopo di domani : le previsioni del 28 dicembre : oroscopo domani di Paolo Fox, 28 dicembre: previsioni segno per segno Si torna a parlare di zodiaco e lo si fa con l’oroscopo domani di Paolo Fox e, per essere più precisi, con i primi quattro segni. Ariete: è un periodo complicato per quanto concerne i sentimenti. Non sanno decidersi, un po’ come quelli nati sotto il segno del Cancro. Vi sono nuove criticità all’orizzonte a causa di una Luna dissonante. Toro: questa ...