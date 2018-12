Oroscopo dal 31 dicembre al 6 gennaio | Acquario favorito | meglio la Bilancia

Oroscopo 2019 - previsioni lavorative dalla Bilancia ai Pesci : conferme per l'Acquario : Con l'inizio imminente del 2019 sono in arrivo molti cambiamenti astrologici per i diversi segni zodiacali. Dopo le previsioni riguardanti il lato sentimentale, ecco le stelle che riguardano l'ambito professionale per la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci. Le previsioni sul lavoro degli ultimi sei segni zodiacali Bilancia: se ci sono state delle incomprensioni nel 2018, con l'arrivo del nuovo anno ...

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : inizia bene il nuovo anno per l'Ariete : L'Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 anticipa come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Ad avere tanta fortuna in questa prima settimana d'inizio anno saranno tre segni. A svettare sopra tutti, l'Ariete, avvantaggiato dalla presenza di Marte nel segno. Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni da lunedì a domenica? A seguire le previsioni zodiacali riguardanti tutti i dodici segni dello ...

Branko Oroscopo 2019 : Toro un anno importante - Vergine stregata dalla Luna : ... quest'anno sembra davvero usare molto le sue proverbiali ali, passa veloce attraverso i vari segni, per fortuna anche quelli che non amate, e vi accompagna in un giro educativo attorno al mondo ...

Oroscopo di gennaio : Leone 'travolto' dalla passione : Un nuovo anno scintillante e ricco d'amore inizia per il Leone, il re della quinta casa astrologica. Quali buone notizie elargisce l'Oroscopo di gennaio per il re dello Zodiaco? Come andrà la sfera sentimentale e quella professionale? Il Leone sta rimontando dopo un periodo di difficoltà e confusione. L'amore torna a riscaldare i cuori e la complicità farà da padrone in questo inizio anno, tutto da vivere. I primi mesi dell'anno promettono bene ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : Natale sereno per Sagittario e Cancro : L’Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre 2018 si preannuncia ricco di atmosfere calde per i segni zodiacali. Parliamo, d’altronde, della settimana di Natale, dove tutto si concentrerà su amore, famiglia e ritmi festosi. Si preannunciano giornate piuttosto allegre e fortunate per i segni di fuoco, emozioni per i segni di acqua e voglia di relax per gli altri. In particolare, Sagittario, Cancro e Ariete passeranno delle festività tra ...

Oroscopo weekend dal 21 al 23 dicembre : amore e felicità per Cancro e Scorpione : L’Oroscopo del weekend dal 21 al 23 dicembre 2018 riflette lo spirito feste in arrivo per tutti i segni dello zodiaco. Ci sarà frenesia, voglia di vacanze, cene intime in famiglia ma anche party e divertimento. Tra i segni che avranno voglia di evadere maggiormente spiccano Ariete e Sagittario, per altri come Toro e Vergine ci sarà più voglia di cose semplici e familiari ma non mancheranno relax e stravaganza per altri come lo Scorpione. Intese ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale romantico per lo Scorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre : Pesci e Toro troveranno l'amore a Natale : Tra circa una settimana è Natale. Come lo passerete secondo la situazione astrale? Quali sono i segni zodiacali più fortunati dell'ultima settimana del 2018? Complice la congiunzione astrale tra Luna e Marte, saranno 7 giorni positivissimi per i segni di terra, in particolare Capricorno e Toro. Periodo non troppo roseo, invece, per i nati sotto il segno di Cancro, Ariete e Leone. I segni d'aria Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la settimana ...

Oroscopo 2019 - l’anno nuovo visto dall’astrologa Ada Alberti : Cosa ci riserva il 2019? Amore, fortuna e salute, l’astrologa Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo del 2019 sul suo sito e segno per segno ha raccontato come sarà il nuovo anno. Partiamo dall’Ariete: l’astrologa ha affermato che il nuovo anno potrà essere particolarmente proficuo per i nati di marzo. Il segno potrà riuscire in vari ambiti se farà leva sulle sue capacità e si impegnerà a fondo nei nuovi progetti. Bene l’amore per chi è in ...