Onu | la politica estera in Italia ha bisogno di coesione Mostrare i muscoli non serve a

(Di venerdì 28 dicembre 2018) di Eugenio D’Auria*Le convulse vicende parlamentari della legge di bilancio hanno relegato ancor più le tematiche diin una posizione secondaria, seguendo una consolidata prassi, non soltantona. Superato tale scoglio sarà interessante vedere se la scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo influenzerà il dibattito tra i partiti e, più in generale, nel Paese: ve ne sarebbe davvero, considerato che il ruolo occupato nel consesso internazionale ha una diretta e non trascurabile influenza sugli assetti economici nazionali.L’appartenenza, infatti, al G7 e al G20, come anche il ruolo quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non è qualcosa di puramente onorifico: si tratta invece di assumere un ruolo di primo piano per difendere i propri interessi e far avanzare le proprie proposte. A condizione, naturalmente, di disporre ...