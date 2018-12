Ong | ben vengano controlli e verifiche Ma basta con la caccia alle streghe

COngo - il «miracolo» di Benedicte - la più piccola sopravvissuta all’ebola : L'ALCOLLA MEDICINA CONTRO LE VERRUCHEIL SAPONEL'ACETOLA BOLLITURALA CANDEGGINAIL FUOCOLE RADIAZIONIIL SOLELA ZUPPA BOLLENTEÈ la più giovane sopravvissuta al mondo alla seconda epidemia più mortale di ebola. Una bimba di un mese e mezzo, Benedicte, aveva ricevuto la diagnosi sei giorni dopo la sua nascita. Lo stesso virus aveva fatto ammalare la sua mamma, morta durante il parto. Invece la piccola è riuscita a sopravvivere e a guarire: è stata ...

GFVip - Jane Alexander svela il motivo dell'occhio bendato : allergia o cOngiuntivite : La finale di ieri del Grande Fratello VIP sta generando molto scalpore, ma a far parlare di sé non è il vincitore di questa terza edizione, Walter Nudo, bensì l'ex concorrente Jane Alexander. La nuova fidanzata di Elia Fongaro, infatti, si è presentata in puntata con un occhio bendato. Il pubblico ha, immediatamente, iniziato a domandarsi quali fossero i motivi celati dietro quella strana decisione e, finalmente, è arrivata la verità: si tratta ...

JANE ALEXANDER - PERCHÈ HA UNA BENDA SULL'OCCHIO?/ L'ironia di Elia FOngaro : 'I Pirati dei Caraibi...' - GF Vip - : Perché JANE ALEXANDER porta una BENDA SULL'OCCHIO? Problemi per l'attrice dopo il Grande Fratello Vip: ecco cos'è accaduto

Elia FOngaro risponde a Elisa Scheffler : "Una persona a cui voglio bene ma non stavamo insieme" : "Qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci, l'ho sempre supportato. Ci siamo salutati e non potevo sapere quello che sarebbe successo dentro la casa. Non so se sia vero amore tra Jane ed Elia, un po' ha giocato, almeno con me. Se lui decide di intraprendere questa relazione con Jane dovrebbe almeno essere rispettoso verso le persone che gli sono state vicine. Io sono single, avrei preteso più chiarezza, penso che un vero uomo non si ...

Maternità - ben vengano cOngedi e bonus asili. Ma non è così che si ferma il calo delle nascite : Sul fronte del sostegno alla Maternità e paternità arrivano, senza dubbio, alcune buone notizie: sono state inserite nella manovra finanziaria la possibilità per le donne di lavorare fino al nono mese, l’aumento del bonus per l’asilo nido, l’allungamento a cinque giorni del congedo di paternità. La prima è una misura liberale che le donne aspettavano da tempo, perché molte misure teoricamente volte a proteggere donne e bambini ...

Francia - i Gilet Gialli vincono la battaglia; cOngelati gli aumenti di Benzina - Luce e Gas : Francia, i Gilet Gialli hanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare gli aumenti di Benzina, Luce e gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “Gilet Gialli”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi gli aumenti delle tasse su carburanti, Luce e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le ...

Accordo sulla benzina tra governo francese e gilet gialli : aumenti cOngelati : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato la sospensione per 6 mesi dell’aumento della tasse sui carburanti che aveva scatenato le proteste in tutto il Paese e aveva innescato la rivolta dei gilet gialli. Il governo oggi ha annullato l’incontro con i rappresentanti dei gilet gialli. Allo stesso tempo, non ci saranno aumenti delle ta...

Elia FOngaro felice con Jane Alexander : 'Sto bene' e i fan esultano : Usciti entrambi dalla Casa del Grande Fratello Vip, Jane Alexander ed Elia Fongaro si stanno frequentando anche fuori dal reality show di Ilary Blasi. I due, che hanno intrapreso una love story all'interno della Casa proprio mentre l'attrice era ancora fidanzata con Gianmarco, continuano a frequentarsi e ad approfondire la loro conoscenza anche fuori dalle mura di Cinecittà, come testimoniato da Jane nel corso della puntata di ieri di Domenica ...

Beni confiscati - Fava : "La Regione di oppOnga alla vendita" : Il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava interviene sulla possibilità che le cosche possano riacquistare Beni confiscati

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «debiti mai pagati» : è cOngelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Pd tra cOngressi e incontri. A dicembre Carlo Calenda a San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Il Pd si prepara alla doppia fase congressuale con un occhio alle future elezioni europee di primavera. Il 2 dicembre si svolgeranno le primarie per eleggere il nuovo ...

Nazionale - Verratti gOngola : 'Non mi sono mai trovato così bene in azzurro come con Mancini' : Dopo la vittoria contro gli Usa ha parlato della serata di ieri, ma più in generale delle novità apportate da Mancini: " Questa vittoria è merito di tutti " le parole di Verratti a Rai Sport -. Il ...