One Direction | è stato riaperto il sito ufficiale della band Novità in vista?

La reunion degli One Direction è vicina : le parole di Liam Payne a un passo dal 2019 : La reunion degli One Direction potrebbe essere molto vicina. Le parole di Liam Payne lasciano ben sperare a proposito di un ritorno della formazione a quattro della band anglo-irlandese ma è ancora tutto da decidere. Intervistato nelle scorse settimane da Capital FM, Liam Payne ha raccontato di aver parlato con il compagno di band Niall Horan e di aver messaggiato con lui. Inoltre ha rivisto Louis Tomlinson in occasione della partecipazione ...

Ermal Meta e Ariana Grande tra i più menzionati su Twitter con Benji e Fede e One Direction : Tra gli account più menzionati su Twitter nel 2018 spiccano i nomi di alcuni dei cantanti italiani più seguiti del momento: Ermal Meta, Federico Rossi, Benjamin Mascolo e l'account di Benji & Fede sono tra gli artisti italiani più citati. La classifica fa riferimento esclusivo all'Italia: i dati riguardano account Twitter italiani che menzionano nei propri messaggi profili di personaggi italiani ed internazionali. Il più citato in ...

Enrico Ruggeri : “L’Anticristo controlla il mondo. Una volta c’era John Lennon - ora gli One Direction : non è un caso” : “Chi è L’ Anticristo al quale ha dedicato l’ ultimo album dei Decibel?”, chiedono a Enrico Ruggeri. “Sono i veri potenti che indirizzano le sorti del mondo”, risponde lui. L’occasione doveva essere il lancio del nuovo album dei Decibel, ma poi l’intervista del cantante a La Verità si è trasformata in un discorso sull’Anticristo, a cui deve il titolo appunto il disco. “Il primo a ...

L’Anticristo di Enrico Ruggeri - “Oggi è tutto standardizzato. Prima c’era Bob Dylan - adesso gli One Direction” : Un Enrico Ruggeri senza freni, durante un'intervista speziata rilasciata a Maurizio Caverzan per il quotidiano La Verità: "L'Anticristo" è il titolo dell'ultimo album dei Decibel, la storica band con la quale il cantautore aveva iniziato la sua carriera. Erano i tempi di Contessa e Il Leader, ma con la maturazione raggiunta e il contesto storico inopinatamente cambiato, "L'Anticristo" si colloca in questi anni come un manifesto della percezione ...

Zayn Malik lancia a sorpresa Good Years - nel nuovo brano da Icarus Falls riferimenti agli One Direction (testo e traduzione) : Arriva a sorpresa un nuovo brano di Zayn Malik estratto dal suo secondo progetto discografico da solista. Good Years ha raggiunto il web oggi, giovedì 6 dicembre, ed è disponibile in digital download e in free streaming su Spotify in tutto il mondo. Good Years anticipa il rilascio del disco Icarus Falls, atteso per venerdì 14 dicembre in formato digitale e venerdì 21 dicembre in formato fisico. Si tratta per Zayn Malik del secondo album da ...

Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction : “Non parlo con nessuno di loro” : Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction sulle pagine del magazine British Vogue. Le parole sono quelle di Zayn Malik che, dopo l'addio al gruppo, torna a parlare del rapporto che lo legava agli altri quattro componenti. Dopo il successo di Fingers, in tutto il mondo, Zayn Malik ha parlato del rapporto con la sua ex band sulle pagine di un magazine britannico rispondendo alle domande del giornalista. Stando a quanto racconta il ...

