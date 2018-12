Nuoto di fondo – Due raduni a gennaio per gli azzurri della lunga distanza

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Contento del tempo - ai Mondiali per fare bene. Che figata il fondo” : Gregorio Paltrinieri ha risposto presente ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta che si sta stanno disputando a Riccione e ha nuotato i suoi 1500 metri stile libero in un buon 14:25.08, secondo tempo mondiale stagionale ad appena due decimi dal crono di Micka. Il Campione Olimpico può ritenersi ampiamente soddisfatto in vista dei Mondiali che si disputeranno tra una decina di giorni ad Hanzhou (Cina): il riscontro cronometro stampato ...

Nuoto - Assoluti in vasca corta : Detti vince i 200 stile libero - Quadarella bis nel mezzofondo : 'Ai mondiali nuoterò i 400 stile libero e sono disponibile per la staffetta 4x200' , conclude l'azzurro, tra l'altro, doppio bronzo olimpico nei 400 stile libero e 1500, campione del mondo degli 800 ...

Nuoto di fondo – Cinque gli azzurri in ritiro ad Ostia : Sono Cinque gli azzurri del Nuoto in acque libere in raduno ad Ostia Parte ufficialmente la nuova stagione del Nuoto in acque libere con il primo raduno collegiale al Cento Federale di Ostia dal 9 al 15 dicembre. Cinque i convocati che saranno seguiti dal tecnico federale Fabrizio Antonelli: Arianna Bridi (Esercito/RN Trento), Rachele Bruni (Esercito/Unicusano Aurelia Nuoto), Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno), Matteo Furlan (Team ...

PallaNuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo cade a Firenze - Brescia in fuga. Profondo rosso per Bogliasco e Catania : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto vede il tracollo del Posillipo, che cade per 10-7 a Firenze e lascia in vetta il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Quinto. In attesa della sentenza della CAF sulla sfida con i campani la Pro Recco espugna facilmente Trieste imponendosi per 2-15, mentre la Sport Management batte 14-8 i siciliani dell’Ortigia. Nel gruppone delle squadre a quota nove punti si porta la Roma, corsara a Napoli ...

PallaNuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Nuoto di fondo : il caimano Gregorio Paltrinieri convince e il sogno olimpico prende forma : Le World Series di Nuoto di fondo, nate sulle ceneri della Coppa del Mondo della 10 km in acque libere, hanno emesso il loro ultimo giudizio ad Abu Dhabi. Tra i caimani più esperti e forti del lotto, ve ne era uno alla quinta apparizione in cerca di risposte. Ci riferiamo a Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero e ormai impegnato nel progetto acque libere. Ebbene, il risultato finale per Greg è stato più che ...

Nuoto di Fondo – Italia protagonista nelle World Series : Arianna Bridi trionfa ad Abu Dhabi - Paltrinieri secondo : Nuoto di Fondo: Arianna Bridi vince ad Abu Dhabi, secondo Gregorio Paltrinieri. Doppietta in campo femminile e tra gli uomini l’olimpionico dei 1500 sl si migliora ancora ItalNuoto protagonista nella tappa delle World Series di Fondo ad Abu Dhabi. Nella 10 km femminile è arrivata una doppietta azzurra grazie alla vittoria di Arianna Bridi in 2h00’21″8 davanti a Rachele Bruni (2h00’25″7) in un podio completato ...

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : il secondo sigillo di Arianna Bridi. Festa tricolore con Rachele Bruni seconda : L’ultima tappa delle World Series 2018 di Nuoto di fondo è stata degna di lode per l’Italia non solo per il secondo posto di Gregorio Paltrinieri. Le acque libere di Abu Dhabi hanno visto anche il trionfo della nostra Arianna Bridi che, in modo autorevole, ha vinto la sua seconda gara in questa competizione dopo l’appuntamento alle Seychelles. Per la campionessa d’Europa 2018 della 25 km, nonché bronzo iridato nella 10 e ...

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock! : Una giornata da ricordare per i colori azzurri del Nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il Secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km. Si è deciso ...