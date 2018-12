Nova Re acquista azioni proprie

Nova Re acquista altre azioni proprie : Nova Re , tra il 26 e il 30 novembre 2018, ha acquista to complessive 434 azioni proprie , al prezzo medio ponderato di 4,1352 euro per un controvalore complessivo di 1.794,69 euro. Ad oggi, la società ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...