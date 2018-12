Nobel per la Pace | candidiamo Mimmo Lucano e ricordiamo all’Italia che si deve resistere

Nadia Murad - il Nobel per la Pace : 'Mio nipote nell'Isis mi minacciò di morte' - Sky TG24 - : La 25enne yazida svela nuovi dettagli delle violenze dello Stato islamico sul suo popolo in Iraq. E di suo nipote racconta: "Aveva 11 anni quando fu sequestrato e lo allontanarono dalla sua famiglia. ...

Nadia Murad - Nobel per la Pace : "Mio nipote è nell'Isis - mi minacciò di morte" : "Anche mio nipote è stato arruolato nell'Isis a 11 anni e gli hanno fatto il lavaggio del cervello: ho provato a parlarci, ma mi ha risposto che se avessi insistito mi avrebbe ucciso". È questa la testimonianza shock al Forum di Doha - riporta El Mundo - di Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace del 2018 per la sua lotta a difesa delle donne yazide rapite, come capitato a lei, e ridotte a schiave sessuali dai miliziani dello Stato ...

Premio Nobel Murad - giustizia per yazide : ANSA, - DOHA, 16 DIC - Il Premio Nobel per la Pace del 2018, Nadia Murad, ha chiesto giustizia per le 6.500 vittime della comunità yazida in Iraq, donne che sono state rapite, sottoposte a violenze e ...

"Obiettivo : far esplodere il vuoto" : il ruolo del Premio Nobel per la fisica - : Inoltre, l'invenzione ha dato un grande slancio alla scienza. Gli scienziati si sono avvicinati a questo campo della fisica che prima era ritenuto inaccessibile. - Quando il NIYAU MIFI si è unito ...

La proposta di candidare Riace al Nobel per la Pace 2019 : Una possibilità di riscatto per l'immagine di Riace, paese calabrese al centro della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo sindaco Mimmo Lucano: la rivista Left ha candidato il comune calabrese al Nobel per la Pace 2019: "Supportare la nomina del Comune di Riace per il Nobel della Pace è un atto di impegno civile e un orizzonte di convivenza per la stessa Europa".Continua a leggere

Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi : (foto: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) Dopo aver mostrato al mondo il cuore violento dell’Universo, è scomparso a San Diego, a 87 anni e due mesi di età, l’astrofisico Riccardo Giacconi, di origini italiane e naturalizzato statunitense. La notizia è stata confermata, per primo, dall’Istituto nazionale di astrofisica (l’Inaf). Giacconi è noto soprattutto per aver vinto nel 2002, insieme a Raymond Davis Jr e ...

Nobel per la pace - Nadia Murad : «I premi non bastano se manca la giustizia» : Nadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia Murad«Spero che questo giorno sia l’inizio di una nuova era – con la pace come priorità e in cui il mondo possa cominciare un percorso comune per proteggere donne, bambini e minoranze dalle persecuzioni, in particolare le vittime di violenze sessuali». È un auspicio più che un discorso ...