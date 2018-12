New York | profondo rosso per L Brands

New York - poliziotto aggredito da 5 clochard si difende con il manganello senza sparare : il video diventa virale : NEW York - Poteva finire con qualche morto, invece è finita solo con qualche livido. Il coraggio e l'umanità di un poliziotto di New York, che si è difeso contro cinque aggressori solo col manganello, ...

New York : in acquisto Abbvie : Effervescente Abbvie , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Abbvie mantiene forza ...

New York : accelera Northrop Grumman : Protagonista Northrop Grumman , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,07%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

New York : movimento negativo per Valero Energy : Ribasso per Valero Energy , che presenta una flessione del 2,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...

New York esplode centrale elettrica - il cielo si illumina di azzurro : scenario apocalittico : New York sa sempre come attirare i riflettori su di sé. Stanotte gli occhi di tutto il mondo puntati sulla Grande Mela . Davvero il cielo notturno di New York, illuminato a giorno da una luce azzurra fosforescente , ha conquistato non solo i residenti, i quali avranno non a torto avuto ...

Amazon-New York Yankees - trattativa per l’acquisto della tv sportiva “Yes” : La società di MLB e il gruppo statunitense starebbero lavorando a un'alleanza per l'acquisto della tv sportiva dell'area di New York da Disney. L'articolo Amazon-New York Yankees, trattativa per l’acquisto della tv sportiva “Yes” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

New York : pioggia di acquisti su Coty : Rialzo per Coty , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,03%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : amplia l'ascesa General Electric : Grande giornata per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,13%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , ...

La strana luce blu che ha illuminato il cielo di New York : L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York L'esplosione della centrale elettrica a New York Nella serata di giovedì 27 dicembre il cielo di New York si è illuminato di blu scatenando la curiosità – ...

Psicosi UFO a New York - ma è un'esplosione in una centrale elettrica : New York la scorsa notte si è illuminata di un'inquietante luce azzurra che ricordava le scene dei film di fantascienza degli sbarchi alieni. Innumerevoli le persone che hanno commentato l'evento sui social, ironizzando o dimostrandosi realmente preoccupate. Alla fine il sindaco Bill De Blasio, la polizia e i vigili del fuoco hanno diffuso un comunicato per tranquillizzare la popolazione: si è trattato soltanto di un incidente ad una centrale ...

Esplosione a New York : “Pazzesco - la fine del mondo - un UFO - gente con le mani sulla bocca” - il panico dei residenti [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Sono arrivati gli alieni? Il cielo di notte sopra New York diventa azzurro - stupore tra gli abitanti. Ma la vera causa… : Il cielo sopra New York, all’improvviso, si è tinto d’azzurro. Una grande scia luminosa ha illuminato la notte sopra la città e i cittadini, tra stupore e panico, si Sono chiesti cosa fosse accaduto. Qualcuno ha invocato persino gli alieni, tanto che è intervenuto il sindaco, Bill De Blasio, che ha detto: “Non c’è nessuna invasione extraterrestre. È esplosa una centrale elettrica, l’incendio è sotto ...

Esplode centrale elettrica a New York e il cielo si tinge di azzurro : le immagini : È avvenuto dopo l’esplosione di un impianto dell’azienda elettrica Con Edison. Sul web: «Sono arrivati gli alieni». Interviene il sindaco: «Nessuna minaccia dallo spazio»

New York - centrato il jackpot da 294 milioni di dollari della lotteria Powerball : Sicuramente saranno delle festività natalizie tutte da ricordare per un fortunato giocatore della lotteria Powerball, negli Usa, che ha centrato uno dei più alti jackpot di sempre della stessa lotteria: ben 294 milioni di dollari, pari a circa 258 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e da ABC7Ny, il biglietto vincente è stato venduto in una stazione di servizio a Brooklyn. L'identità del vincitore non è stata ancora resa ...