New York | centrato il jackpot da 294 milioni di dollari della lotteria Powerball

Il cielo blu elettrico sopra a New York : Il cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkIl cielo blu sopra a New YorkLe reazioni in rete sono state talmente disparate che la polizia di New York si è sentita in dovere di dire che non erano stati gli alieni a rendere blu il cielo sopra a New York, ma un’esplosione di un trasformatore in una centrale elettrica ad ...

New York - esplosione in una centrale elettrica. Scia blu nel cielo : New York - Un'enorme esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato il cielo sopra quella zona della città di un luminoso blu-verde. Molti abitanti di Manhattan sono rimasti sbalorditi ...

Cielo di New York di un blu mai visto : alieni? No - un incidente : New york, 28 dic., askanews, - Il Cielo di New york improvvisamente blu, un blu cobalto mai visto, ha fatto pensare di tutto agli abitanti della Grande Mela, compresa un'invasione degli alieni in ...

La strana luce blu che ha illuminato il cielo di New York : L'esplosione di un trasformatore in una centrale elettrica di New York, la notte tra il 27 e il 28 dicembre, ha temporaneamente tinto di blu lo skyline più famoso del mondo. L'incidente, attribuito a ...

Paura Ufo a New York : esplosione e grande luce azzurra nei cieli. Ma il sindaco rassicura : "Nessuna invasione aliena" : Momenti di Paura a New York dove l'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel ...

New York - il cielo si tinge di azzurro in piena notte : ecco cosa è successo : Prima un boato, poi il cielo colorato di un azzurro intenso nel cuore della notte. Curiosità alle stelle, ma anche comprensibile preoccupazione sui social network, quando si è verificato lo ‘strano fenomeno’ che non si era mai visto prima a New York. Gli abitanti della Grande Mela hanno vissuto attimi di paura e si sono riversati in rete per capire cosa stesse succedendo. Qualcuno ha addirittura ipotizzato extraterrestri in arrivo o una guerra ...

Usa - una luce blu accende il cielo di New York : “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio - è esplosa una centrale elettrica” : Il cielo di New York giovedì sera si è illuminato di blu, scatenando la curiosità degli abitanti della Grande Mela che sui social si sono interrogati su cosa stesse accadendo: un’invasione aliena? La spiegazione è decisamente più banale: c’è stata un’esplosione alla centrale elettrica locale. “Le luci che avete visto su tutta la città – ha spiegato il dipartimento di polizia su Twitter – provengono dall’esplosione ...

New York - un'enorme esplosione in una centrale elettrica illumina la notte di blu-verde : un'enorme esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato il cielo sopra quella zona della città di un luminoso blu-verde. Molti abitanti di Manhattan sono rimasti sbalorditi quando il cielo sopra le parti del Queens ha iniziato a brillare di una luce blu poco dopo le 21 di giovedì sera.In molti hanno pubblicato filmati dello skyline luminoso sui social media, dicendo che il cielo era diventato "brillante come il ...

Esplode una centrale elettrica. E il cielo di New York si tinge di azzurro : Diversi utenti hanno parlato di extraterrestri , altri di fine del mondo. Le autorità si sono viste costrette a divulgare un comunicato per tranquillizzare i cittadini e informarli su quanto ...

Intensi bagliori azzurri nei cieli di New York : esplosione nella centrale elettrica : Nel corso della notte un fenomeno a primo impatto davvero strano e incredibile ha interessato New York : i cieli della Grande Mela sono stati illuminati da Intensi bagliori azzurri, decisamente...

New York - esplode centrale elettrica : nel cielo scia di luce azzurra - : Un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria è esploso, facendo tremare le case nella zona e producendo un bagliore improvviso. Oltre alla paura anche molta ...

Come mai il cielo su New York è diventato improvvisamente di un blu "spettacolare" : Curiosità a livelli record sui social, e anche un po' di comprensibile preoccupazione. Nessuno aveva mai visto nulla del...

New York - esplode una centrale elettrica : nel cielo una scia azzurra : Il fenomeno ha causato enorme curiosità, ma anche inquietudine. Il sindaco è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio"

New York - esplode centrale elettrica : il cielo si tinge di azzurro in piena notte : La deflagrazione in un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel Queens. Il fenomeno ha causato enorme curiosità, ma anche inquietudine sui social network. Il sindaco Bill De Blasio è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio"Continua a leggere