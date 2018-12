Nel programma natalizio dell' Amministrazione comunale non mancano le proiezioni

Masterchef All Stars - è nato l'amore tra i forNelli del programma : fidanzamento tra i due cuochi? : FUNWEEK.IT - La seconda puntata di Masterchef All Stars ha visto delinearsi ben chiaramente le dinamiche dei due gruppi principali di cuochi, Almo Bibolotti è uscito all'Invention Test e Maurizio ...

Cinema : i film in programma Nelle sale di Grosseto dal 27 al 30 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Cinema : i film in programma Nelle sale di Grosseto martedì 25 dicembre : ... in via Mameli 24 a Grosseto, martedì 25 dicembre: 'Capri-Revolution', di Mario Martone Durata: 122 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: ...

Serie Tv in programma Nel 2019 : dieci novità da non perdere : Il 2019 si avvicina, ricco di novità, anche in campo televisivo. Spiccano soprattutto Serie tv fantasy e sci-fi, dietro alle quali ci sono nomi importanti come Ridley Scott, i fratelli Russo e John Favreau. Accanto ai debutti di prodotti inediti, figurano anche remake e sequel. Tra i personaggi, troviamo alcuni tratti dai fumetti e dalle graphic novel e supereroi DC. Qui di seguito elenchiamo 10 nuove Serie tv che arriveranno a partire da ...

Diocesi : Potenza - presentato il programma dell'Anno Gerardiano Nel IX centenario dalla morte del patrono della città : Celebrazioni religiose e convegni, presentazioni di libri e mostre d'arte, laboratori nelle scuole e spettacoli: un fitto calendario di eventi ricorderà a Potenza nel 2019 i novecento anni dalla morte di san Gerardo La Porta, vescovo e patrono della città. Nei giorni scorsi, la manifestazione è stata ...

Di Maio sugli F35 : “Non sono nostra priorità - Nel 2019 ci sarà una revisione del programma” : Il vicepremier Luigi Di Maio chiarisce la posizione del Movimento: "Il M5S è sempre stato critico e resta critico sugli F35, dobbiamo tagliare le spese inutili e nel 2019 ci sarà una revisione del programma. Alcuni sono stati già acquistati, ma questo non vuol dire che bisogna spendere tutto. Gli F35 non sono una nostra priorità".Continua a leggere

Boxe - rivincita Fury-Wilder : quando si svolgerà Nel 2019? Tutte le ipotesi sulle date e il programma : Deontay Wilder e Tyson Fury hanno scaldato il cuore di tutti gli appassionati della nobile arte durante il match che metteva il palio il Mondiale WBC dei pesi massimi, lo show di Los Angeles ha regalato grandissime emozioni: lo statunitense ha mandato al tappeto l’avversario per ben due volte, ma il britannico è riuscito a rialzarsi e nelle altre riprese ha mostrato un sublime jab con cui ha messo in difficoltà il detentore della ...

F35 - il ministero della Difesa : “Il programma sarà rivisto - annuncio Nel 2019” : “È ancora in corso la valutazione tecnica avviata sul programma del caccia F35. Come ripetuto più volte riteniamo prioritaria una interlocuzione con gli Usa, ma quel che è certo è che il programma sarà rivisto, nel rispetto degli impegni presi ma tenendo anche conto dell’interesse nazionale. Nei primi mesi del 2019 comunicheremo l’esito della valutazione”. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa, le quali sottolineano che ...

Cinema : i film in programma Nelle sale di Grosseto dal 20 al 24 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 20 a lunedì 24 dicembre : 'Capri-Revolution', di Mario Martone Durata: 122 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Cesare Dell'Anna e Opa Cupa - Hysterrae - Rachele Andrioli e tanto altro Nel ricco programma del 'Buon ArnesANNO' : 30 dicembre dalle 17:00, in P.zza XXIV maggio DJ set di Massimo Scienza, con selezione di vinili dall'afro beat al funk e altro 30 dicembre alle 19:30 in P.zza XXIV maggio per ca. 20 minuti "INEDITA",...

Da Polar Express a Cantando sotto la pioggia : la programmazione di Natale su Paramount ChanNel : Il Natale si avvicina e per questo la programmazione delle reti in chiaro (e non solo) si adegua con i romantici film del periodo e un occhio di riguardo ai più piccoli. Anche Paramount Channel ha pensato bene di correre ai ripari a partire da oggi e fino al giorno di Natale. Ecco nel dettaglio la programmazione della rete.Lunedì 17 dicembreIl Christmas Countdown pomeridiano di Paramount Channel prosegue senza sosta! Alle 16.30 Giotto, l’amico ...

SPY FINANZA/ Draghi si prende l'Italia Nel 2019 - ecco il programma : Il discorso tenuto a Pisa sabato dimostra che Mario Draghi è pronto per un futuro in politica al termine del suo mandato alla guida della Bce

CaNelo Alvarez-Rocky Fielding - Mondiale WBA pesi supermedi : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre, Canelo Alvarez e Rocky Fielding si sfideranno al Madison Square Garden di New York per il Mondiale WBA dei pesi supermedi. Si preannuncia un incontro stellare nella Grande Mela: da una parte il 28enne messicano al debutto in questa categoria ma che detiene le cinture iridate dei medi e dei superwelter, dall’altra il 31enne inglese che detiene la cintura. Entrambi hanno in dote il colpo del ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : brillano gli azzurri Nelle batterie - il programma completo di semifinali e finali : Tutti gli azzurri impegnati nelle batterie superano il turno tranne Acerenza nei 1500 stile libero, alle 12 scattano semifinali e finali dove l’Italia va a caccia di altre medaglie Comincia positivamente la penultima giornata di gare per l’Italia ad Hangzhou, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali in vasca corta. Tutti avanti gli atleti azzurri dopo le batterie, ad eccezione di Domenico Acerenza che non riesce a staccare ...