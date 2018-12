' Ndrangheta | spaccio e croci nazi Le curve crocevia della criminalità

ilgiornale

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Giusto per fare un po' di nomi e cognomi. Gennaro De Tommaso detto "Genny a Carogna", capo dei Mastiffs del Napoli, l'anno scorso è stato arrestato per traffico di stupefacenti. Luca Lucci, l'ultrà del Milan divenuto famoso per i suoi selfie con il ministro Matteo Salvini, è amico di narcotrafficanti e assassini. Il suo capo Giancarlo "Sandokan" Lombardi, che da decenni detta legge sulla Sud di San Siro, è un pregiudicato e un fascista. I fratelli Franco e Alessandro Todisco, figure fisseCurva Nord dell'Inter, sono i fondatori di Cuore Nero, gruppo neosta. Daniele De Santis, l'ultrà romanista che uccise il napoletano Ciro Esposito, faceva parte dei Boys, fondati da "Marione" Corsi, fascista e membro dei Nar. Il volto nuovocurvaJuve, Rocco Dominello, è un affiliato alla ', cosca Pesce-Bellocco di Rosarno.Occorre andare avanti? Brandelli di biografe, ...