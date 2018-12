Ncc | tensioni a Roma durante la manifestazione degli autisti contro la Manovra

Proteste Ncc - tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine : Sale la tensione tra manifestanti e forze dell'ordine a Roma dove è in corso la protesta degli Ncc contro l'emendamento che li obbliga a rientrare in deposito ad ogni corsa. I dimostranti hanno ...

Tensioni al sit-in Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s. LE FOTO : Tensioni al sit-in Ncc a Roma: bruciate bandiere M5s. LE FOTO I noleggiatori con conducente sono scesi in piazza per protestare contro l'entrata in vigore dal prossimo primo gennaio di un decreto che, spiegano, "cancellerebbe 80 mila aziende e creerebbe 200 mila disoccupati". Accerchiato un vigile urbano. Capitale ...