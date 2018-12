NBA | Sacramento-Los Angeles 117-116 | Lakers rimontati senza LeBron | la decide Bogdanovic

Risultati NBA – I Clippers di Gallinari asfaltano Sacramento - Spurs ok sui Nuggets : sorridono Toronto e Indiana : I Raptors si impongono sul parquet di Miami, mentre i Clippers fanno valere il fattore campo nel match contro Sacramento Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata da numerosi match capaci di tenere con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Dopo la sconfitta contro Philadelphia, Toronto torna al successo e lo fa sul parquet di Miami con il punteggio di 104-106. Match tiratissimo all’American Airlines Arena, risolto ...

NBA - quanti anni ha Buddy Hield? Se lo chiedono tutti - anche i Sacramento Kings : I precedenti in NBA , e non solo, sono tanti Il dubbio però è venuto a molti, in fondo questa è una storia vecchia e già vista nel mondo dello sport , Taribo West, difensore nigeriano dell'Inter la ...

La preseason 2019 di NBA sbarca in India : Indiana Pacers e Sacramento Kings si sfidano a Mumbai : L’NBA sbarca in India: due gare nella preseason 2019. Tutti i dettagli L’NBA sbarca in India nel 2019 per giocare due partite di pre-campionato. Saranno le prime partite giocate nel paese da parte di una lega sportiva nordamericana. “Queste sfide aiuteranno lo sviluppo della pallacanestro in questo paese che è colmo di cultura sportiva e sta crescendo sempre di più“, ha detto il presidente della NBA, Adam Silver. ...

NBA - Sacramento Kings-Indiana Pacers : a ottobre la prima partita di sempre in India : ... che da quando ha acquistato Sacramento nel 2013 non ha mai nascosto il sogno e l'ambizione di vedere i suoi Kings protagonisti in India " e se in tutto il mondo la NBA continua a raggiungere sempre ...

Risultati NBA - I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA , ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

WWE News - Sacramento Kings NBA diventano wrestler : Non sarebbe certo la prima volta che il ring ospita qualche atleta proveniente da altri sport per dei piccoli cameo o veri e propri segmenti. Nel caso, Marvin Bagley, Willie Cauley-Stein, Frank Mason ...

NBA - Warriors rimonta pazza a Sacramento : A 3' dalla fine Golden State sembrava perduta. Sotto di 10, un vantaggio di 16 punti buttato dalla finestra per troppi errori, Sacramento indiavolata ed entusiasta con l'ennesima conferma che qualcosa ...

NBA - i risultati della notte : Golden State vince a fatica a Sacramento - Embiid da record ma ko : Sacramento Kings-Golden State Warriors 125-130 Dopo una lunga serie di vittorie è impossibile non sentirsi appagati, non essere svagati e poco concentrati quando la partita sembra vinta. È fisiologico,...

NBA - Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116 : Durant ne fa 44 - Thompson decisivo a 5 secondi dalla fine : Che i Sacramento Kings possano uscire vincenti dal campo dei campioni in carica ormai non fa quasi più notizia. Dopo aver vinto le ultime due partite alla Oracle Arena, la squadra di coach Dave ...

NBA - panchina traballante a Sacramento : Dave Jorger a rischio per colpa di Bagley? : Sono stati la sorpresa delle prime settimane di NBA, vincendo sei delle prime nove gare disputate , 6-1 il record dopo una partenza 0-2, , giocando una pallacanestro a mille all'ora divertente e " ...

Basket - NBA : Beli cade a Sacramento Raptors stop - Embiid show : Gli Spurs cadono a Sacramento , Belinelli 3 punti in 18 minuti, . I Pelicans piazzano il colpo di serata sbancando Toronto grazie a una prestazione offensiva corale notevole , Moore 30 punti, Davis 25-...

NBA risultati : LeBron e i Lakers passano a Sacramento - Belinelli e gli Spurs inguaiano Houston : Passi avanti. I Lakers passano a Sacramento con 25 punti di LeBron James e si prendono la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Fanno progressi anche gli Spurs di Marco Belinelli, che piegano ...