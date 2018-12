NBA | James Harden continua a dominare | 45 punti | | Houston batte anche i Celtics

NBA - infortunio LeBron James : ecco l’esito della risonanza magnetica : Nba, infortunio LeBron James: fortunatamente per i Lakers non si tratta di nulla di grave per il King di Los Angeles Nba, infortunio LeBron James, l’esito della risonanza magnetica è stato negativo, una buona notizia per i Los Angeles Lakers. “Ho schivato un proiettile, ringrazio l’uomo del piano di sopra. Torno presto”, ha twittato LeBron, tranquillizzando i propri tifosi dopo la paura a seguito dell’infortunio occorsogli ...

Risultati NBA – Warriors ko - sorridono i Lakers di LeBron James! Bene anche gli Utah Jazz : Steph Curry ed i suoi Golden State Warriors cedono ai Lakers di LeBron James, sorridono gli Utah Jazz: i Risultati delle partite di NBA della notte Dopo le partite di ieri, anche nella notte italiana tra Natale e Santo Stefano i campioni di NBA hanno regalato spettacolo dai parquet americani. Natale amaro per i Golden State Warriors, che hanno ceduto davanti al pubblico di casa ai Los Angeles Lakers per 101-127. La sfida tra Curry e LeBron ...

NBA - LeBron James e il mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA - Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in tv : programma - orario e streaming. LeBron James sfida Curry e Durant! : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite, ma ovviamente l’attesa è tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Sarà un match entusiasmante con i campioni in carica che sono ...

Risultati NBA – Il ‘Gallo’ ed i suoi Clippers ko per un soffio contro un Curry mostruoso - LeBron James non basta ai Lakers : Una nottata di fuoco nei parquet americani: tutti i Risultati delle sfide di NBA di oggi Uno spettacolo unico nella notte italiana nei campi da basket americani. Tantissime le sfide di NBA andate in scena oggi. Splendido sorriso sul volto degli Atlanta Hawks, che ieri sera hanno mandato al tappeto per soli 3 punti i Detroit Pistons. Il match è terminato col punteggio di 95-98, con Galloway e Carter migliori realizzatori con 18 punti a ...