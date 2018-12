NBA – Dirk Nowitzki da record | è il 4° giocatore della storia per partite giocate in

NBA - Dirk Nowitzki centra un altro traguardo : 900 vittorie in carriera : Il tedesco, alla sua 21stagione NBA, diventa uno dei soli 6 giocatori nella storia della lega capaci di vincere 900 partite in stagione regolare. Ecco chi raggiunge in questo esclusivissimo club

NBA – Dirk Nowitzki da record : scende in campo contro i Suns nella 21ª stagione in maglia Mavericks : Dirk Nowitzki fa il suo esordio stagionale contro i Phoenix Suns: per il tedesco è la 21ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks “È bello essere tornati. Ovviamente ho ancora un sacco di lavoro da fare. Ultimamente ho corso solo sul tapis roulant, che non è proprio la stessa cosa che andare alla velocità dei 20enni che giocano in NBA”, sono queste le parole di Dirk Nowitzki all’esordio stagionale. Il tedesco rientrato ...

NBA - risultati della notte : Dirk Nowitzki - debutto amaro con sconfitta; Orlando batte Chicago in Messico : Phoenix Suns-Dallas Mavericks 99-89 Non era questo il modo in cui Dirk Nowitzki si era probabilmente immaginato il suo esordio per la 21, e presumibilmente, ultima stagione della sua carriera NBA " ...