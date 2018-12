Narcos Messico 2 ripartirà dall’Operazione Layenda con un agente della DEA fittizio | le

Ultimo 5 Caccia ai Narcos vola in Messico tra Arturo Guzmán Decena e gli attivisti di Anonymous : Tutto è pronto per la messa in onda di Ultimo 5 Caccia ai Narcos in cui Raoul Bova tornerà a vestire i panni del comandante e volerà fino in Messico per una missione rischiosa sotto copertura a Caccia di narcotrafficanti. Anche questa volta, proprio come tradizione di Taodue, c'è un filo di cronaca sul fondo della miniserie e, in particolare, il cattivo interpretato da Ruben Zamora, El Cobra, è ispirato ad Arturo Guzmán Decena, detto «El ...

Ufficiali i protagonisti di Narcos Messico 2 - con Diego Luna la voce narrante Scoot McNairy apparsa nel finale : Il finale della prima stagione è stato un vero capolavoro di azione, suspance, colpi di scena e atmosfere splatter, ma sopratutto è stato il ponte perfetto per rendere Ufficiali i protagonisti di Narcos Messico 2, la nuova stagione del prequel di Narcos che è stata annunciata da Netflix poco dopo il debutto in streaming del primo capitolo. D'altronde non poteva non avere un seguito il finale che vede Miguel Angel Felix Gallardo nuovamente a ...

Diego Luna di Narcos Messico contro le accuse di apologia : “Siamo cresciuti con Il padrino - non giudichiamo i personaggi” : Dopo il successo di Narcos Messico che ha portato Netflix a rinnovare la serie per una seconda stagione, il protagonista Diego Luna torna sulle polemiche a cui aveva già replicato mesi prima del debutto degli episodi in streaming. Messicano, Luna è stato accusato di partecipare ad un format che fa apologia dei narcotrafficanti e contribuisce dunque ad aggravare un problema atavico per il Messico inducendo nell'opinione pubblica una sorta di ...

Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione - la conferma di Netflix in un video speciale : La decisione era nell'aria ed è arrivata a poco più di due settimane dal debutto: Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione da Netflix tornerà presto sulla piattaforma con nuovi episodi inediti. L'annuncio di Narcos Messico rinnovata per una seconda stagione è arrivato con un video speciale, che cita le migliori recensioni della nuova serie prequel di Narcos per dimostrare quanto sia stata apprezzata pur a fronte della scelta di ...

"Narcos" adesso conquista anche il Messico : C'è la storia di un mondo, di un paesaggio, di una città dove niente sembra ciò che realmente è. Rispetto ai prodotti nostrani Romanzo criminale, Gomorra, Suburra - Narcos Mexico rivela un taglio più ...

Perché Narcos : Messico è più “vera” delle stagioni precedenti e adatta a chi non l’ha mai vista prima : "Questa serie si basa su una storia vera, tuttavia alcune scene, personaggi, nomi, luoghi ed eventi sono stati modificati a fini drammatici": è questo l'annuncio che precede ogni episodio Narcos: Messico e che ricorda allo spettatore come, al di là dell'inevitabile drammatizzazione, il racconto sia incentrato su fatti realmente accaduti. E per la quarta stagione questo presupposto è più che mai fondato. A differenza dei capitoli colombiani, ...

Chi è la voce narrante di Narcos : Messico? Un personaggio ponte verso la quinta stagione? : Se anche voi state guardando Netflix chiedendovi di chi sia la voce narrante di Narcos: Messico, sappiate che non siete i soli a porvi la domanda. Ovviamente non si tratta della voce fuori campo delle prime due stagioni, quella dell'agente della DEA Steve Murphy (Boyd Holbrook), ma nemmeno del suo collega Javier Pena (Pedro Pascal) narratore della terza, visto che nessuno dei due è più nella trama della serie, ora ambientata in Messico dieci ...

Anche Pablo Escobar in Narcos : Messico - video del ritorno a sorpresa di Wagner Moura nella quarta stagione : A sorpresa c'è Anche Pablo Escobar in Narcos Messico, la quarta stagione della saga del narcotraffico targata Netflix. Può essere definito a tutti gli effetti un crossover quello con cui il nuovo protagonista incontra il dominatore assoluto della trama delle prime due stagioni, quando le linee temporali del racconto si sovrappongono fino a far incrociare le due storie. ATTENZIONE SPOILER! Come noto, Narcos Messico racconta le origini del ...

Messico - morto Héctor Manuel Beltrán Leyva - uno dei re del Narcostraffico : Héctor Manuel Beltrán Leyva è stato per un periodo uno dei più importanti boss del narcotraffico messicano dopo l'arresto di El Chapo' Guzmán. Riforniva di cocaina ed eroina Stati Uniti ed Europa: è morto d'infarto.Continua a leggere

Narcos è arrivato in Messico : Narcos Messico Dalla Colombia al Messico, dal cartello della droga di Calì a quello di Guadalajara, dal coraggio dell’agente della Dea Javier Peña a quello del collega Kiki Camarena. E’ un Narcos completamente nuovo quello che promette di tenere col fiato sospeso gli spettatori globali di Netflix. Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming la quarta stagione della serie (10 episodi in tutto) ispirata alle vicende dei grandi ...

Cast e personaggi di Narcos : Messico - dal 16 novembre su Netflix : chi sono trafficanti e agenti della serie nella vita reale : È la quarta stagione della serie ma in realtà è un prequel, visto che Cast e personaggi di Narcos: Messico hanno lo scopo di riportare lo spettatore indietro negli anni rispetto al filo della trama intessuta nei primi tre capitoli per tornare alle origini del tema del narcotraffico, al cuore dell'impero dei Narcos nato e cresciuto in Messico ben prima che arrivassero sulla scena criminale internazionale i colombiani di Escobar e Cali. Con ...

Netflix porta Narcos in Messico : «La guerra non è ancora finita» : Due giganti, il boss Felix e l'agente Kiki Camarena, si sfidano in una caccia all'uomo al cardiopalma in Narcos: Messico, il nuovo capitolo a puntate disponibile da domani su Netflix. Lo hanno ...

Perché «Narcos : Messico» vi conquisterà : «Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»«Narcos: Mexico»Dopo la morte di Pablo Escobar, non tutti avrebbero scommesso sul futuro di Narcos, la serie di Netflix nata per raccontare l’ascesa e caduta del boss del droga di Medellin. Invece, dopo essersi reinventata con successo nella terza stagione, lo fa di nuovo con Narcos: Messico (disponibile dal 16 novembre). LEGGI ANCHE«Narcos»: ...